الرابطة 1- دربي العاصمة يستقطب الانظار غدا

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تتجه الانظار غدا الاربعاء الى ملعب حمادي العقربي برادس الذي يحتضن دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي لحساب الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.الحوار رقم 134 بين الفريقين سيكون على غرار سابقيه مشوقا وحماسيا بالنظر الى رغبة كل فريق في الفوز الذي يكتسي نكهة خاصة مهما كانت وضعية الفريقين في السباق.وسيسعى النادي الافريقي الى الثار من هزيمته في لقاء الذهاب 1-0 وتجديد العهد مع الفوز في الدربي الذي كان اخره في اياب موسم 2018-2019 فيما يتطلع الترجي الرياضي المتوج بالبطولة السبت الماضي اثر فوزه على الملعب التونسي 1-0 في لقاء متاخر لحساب الجولة الثانية والعشرين الى مواصلة سلسلة نجاحاته على الصعيد المحلي في انتظار المواجهة المرتقبة مع شباب بلوزداد الجزائري في اطار الدور ربع النهائي لرابطة الابطال الافريقية.ولئن يبدو فريق الاحمر والاصفر الاقرب لتحقيق الفوز في هذه المواجهة بالنظر الى استقرار نتائجه منذ بداية الموسم فان النادي الافريقي يبقى هو الاخر قادرا على كسب ثلاث نقاط جديدة من شانها ان تساعده على مزيد تسلق سلم الترتيب والاقتراب من فرق المقدمة.وبعد مرحلة ذهاب كارثية بالنسبة لفريق الاحمر والابيض تمكن زملاء وسام يحيي تحت قيادة المدرب منتصر الوحيشي من التدارك في مرحلة الاياب بتحقيق الفوز في خمس مقابلات والتعادل في مثلها دون التعرض الى الهزيمة.ورغم ان الترجي الرياضي اطمان على مصير اللقب فانه سيبحث عن تحقيق فوز جديد على حساب جاره من شانه ان يزيد في ثقة اللاعبين في امكانياتهم ويمكنهم من اقتحام الدور ربع النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية بمعنويات مرتفعة.ويحل النجم الساحلي الذي ضمن انهاء الموسم في المركز الثاني، المخول لصاحبه المشاركة في رابطة الابطال المقبلة، ضيفا على الملعب التونسي الذي يحتل المركز العاشر ب26 نقطة في لقاء سيسعى خلاله ابناء المدرب غازي الغرايري الى تجديد العهد مع الفوز الذي غاب عنهم في المقابلات الخمس الماضية والابتعاد عن منطقة الهبوط فيما سيحاول ابناء المدرب لسعد الدريدي تحقيق الفوز الثالث على التوالي وتعزيز رصيدهم من النقاط في المركز الثاني.ويستضيف الاولمبي الباجي صاحب المركز الثامن ب28 نقطة فريق اتحاد بن قردان الثالث ب 37 نقطة في مباراة مهمة بالنسبة للفريقين ذلك ان الفريق المحلي تهمه نقاط الفوز من اجل مزيد الابتعاد عن الفرق المهددة بالنزول فيما يرنو اتحاد بن قردان الى العودة بنقاط الفوز للمحافظة على المرتبة الثالثة التي تخول لصاحبها المشاركة في كاس الكنفديرالية الافريقية.ويتطلع النادي الصفاقسي الرابع ب36 نقطة الى تحقيق الفوز على ضيفه مستقبل سليمان الخامس ب33 نقطة من اجل مواصلة الدفاع عن حظوظه في انهاء البطولة في المركز الثالث فيما سيحاول فريق الوطني القبلي اللحاق بمنافسه في المركز الرابع.وسيكون اتحاد تطاوين الثاني عشر ب24 نقطة مطالبا بالفوز ولا شيء غيره عندما يستضيف الاتحاد المنستيري السابع (30نقطة) للابقاء على حظوظه كاملة في البقاء شانه شان نجم المتلوي (26 نقطة) والنادي البنزرتي (22 ن) في لقائهما خارج القواعد ضد مستقبل الرجيش وشبيبة القيروان على التوالي.