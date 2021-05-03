االلجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ستقوم بتقييم أداء وزارة الصحة في مجال مكافحة كوفيد-19

ستتولى اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، علاوة على مهامها الأصلية، تقيييم استراتيجية وزارة الصحة في مجال مجابهة كوفيد-19، وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين.
وجاء في البلاغ :
"قرّر وزير الصحة تكليف اللجنة العلمية بصفتها مستقلة وعلاوة على مهامها بتقييم ومتابعة استراتيجية وزارة الصحة وبرامجها المتعلّقة بمتابعة الوضع الوبائي ومجابهة جائحة كوفيد 19 من وقاية وتقصّي وتوفير الإمكانيات الاستشفائية والعلاجية وإدارة الحملة الوطنية للتلقيح من حيث توفير التلاقيح وملاءمة الأولويات للمعطيات العلمية واحترام الأولويات الموضوعة سابقا.
وجاء في البلاغ :
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