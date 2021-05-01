الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 1 ماي 2021

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سليانة : 4507 شخصا تلقوا التطعيم ضد وباء كوفيد -19 منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح

قابس-كوفيد19 : تسجيل 3 وفيات و82 اصابة جديدة

توزر: تسجيل حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

الكاف-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و47 إصابة جديدة

باجة: تسجيل حالة وفاة و34 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل حالة وفاة و34 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل حالة وفاة و52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتخلف 343 شخصا عن الحضور لاجراء التلقيح

جندوبة: تسجيل 03 وفيات و55 إصابة جديدة بفيروس" الكورونا"

بلغ عدد الأشخاص اللذين تلقّوا التطعيم ضدّ وباء كوفيد-19 منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح بولاية سليانة إلى غاية أمس الجمعة 4507 شخصا وفق ما أكده الناضر بالمركز الجهوي للتلقيح عبد الستار المناعي صباح اليوم السبت في تصريح لمراسلة(وات) مشيرا إلى أن 1522 منهم تلقّوا الجرعة الثانية.وأضاف المناعي أنه تم اليوم إستدعاء مايقارب 350 شخصا لإجراء التلقيح مضيفا أن عملية التلقيح تجري في ظروف طيبة بتظافر جهود جميع الأطراف المتداخلة وفق تعبيره.وأكد أن نسبة الإقبال على التلقيح شهدت تحسنا ملحوظا خلال شهر رمضان مقارنة بالأيام الفارطة، داعيا السلط المركزية إلى ضرورة فتح مركز تلقيح ثان جنوب الولاية لتقريب المسافات لمتساكني المعتمديات البعيدة كالروحية مثلا خاصة أن كبار السن يتكبدون عناء التنقل.وشهد المركز الجهوي للتلقيح بسليانة اليوم السبت إقبالا مكثفا من قبل عدد هام من المواطنين حسب ما عاينته مراسلة (وات) في الجهة.يذكر أن عدد الإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 4343 إصابة مؤكدة و191 حالة وفاة.أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، يحي حمدي، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 03 وفيات ناجمة عن فيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 389 حالة.وبين حمدي، في تصريح لـ"وات"، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتائج 235 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 82 من هذه التحاليل جاءت ايجابية وتوزعت الى 26 اصابة بوذرف، و13 اصابة بقابس الجنوبية، و10 اصابات بمارث، و09 اصابات بمطماطة الجديدة، و08 اصابات بالحامة، و06 اصابات بمنزل الحبيب، و05 اصابات بالمطوية، و04 اصابات بغنوش واصابة واحدة، (01) بقابس الغربية.وأوضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 11751 شخصا من بين 12635 شخصا ثبتت إصابتهم بالوباء منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 881 حالة من بينها 206 حالات بقابس الجنوبية، و149 حالة بمارث، و125 حالة بوذرف، و94 حالة بالحامة، و83 حالة بقابس المدينة، و67 حالة بمطماطة الجديدة.سجلت ولاية توزر مساء امس الجمعة حالة وفاة إضافية بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد لمصاب أصيل حامة الجريد، وذلك أثناء نقله من قسم "كوفيد 19" بالمستشفى المحلي بدقاش الى قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بتوزر، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 133 حالة وفاة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.كما رصدت المصالح الصحية 44 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 162 تحليلا (بين مخبري وسريع)، ما يرفع عدد الإصابات منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة الى 6895 إصابة، تعافى منهم 6377 مصابا وما تزال 385 حالة نشطة حاملة للفيروس، وفق ما أكده نفس المصدر ل(وات).ويتم التعهد ب 35 مصابا في المستشفيات، فيما تواصلت حملات التلقيح ضد فيروس "كورونا" بتطعيم 2622 شخصا منهم 1213 تلقوا الجرعة الثانية.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، عن تسجيل 4 وفيات و 47 اصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 165 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 29افريل.وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء إلى 238 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة به إلى 7772حالة منها 7106 حالات تعافي.كما أظهر التحيين استقرارا في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 82 شخصا منهم 15شخصا في اقسام الانعاش والعناية المركزة، فيما عدد الأشخاص الخاضعين حاليا للحجر الصحي إلى 660 حالة، وفق ما صرح به لـ"وات" رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني.واعتبر أن الارتفاع في عدد الوفيات يحيل على خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي في الجهة وعلى كثرة انتشار الفيروس فيها، بما يستدعي، وفق تعبيره، مزيدا من اليقظة والحذر واحترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه وذلك لمنع مزيد انتشار الوباء اكثر.تم يوم امس الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد لامراة عمرها 55 سنة، بالمستشفي الجهوي بباجة، ليرتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس بالولاية الى 190 شخصا.كما تم تسجيل 34 اصابة جديدة بالفيروس اغلبها بمدينتي باجة، التى بلغ عدد الاصابات بها 18 اصابة وتبرسق، التى رصدت بها 12 اصابة، وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات عمدون (اصابتان) ومجاز الباب (اصابة واحدة ) وقبلاط (اصابة واحدة)، ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 5956 حالة من جملة 18760 تحليلا تم اجراوها.وقاربت نسبة التعافي من الفيروس الى غاية يوم امس ال93 بالمائة، بعد تسجيل تعافي 5520 شخصا، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحةتم يوم امس الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد لامراة عمرها 55 سنة، بالمستشفي الجهوي بباجة، ليرتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس بالولاية الى 190 شخصا.كما تم تسجيل 34 اصابة جديدة بالفيروس اغلبها بمدينتي باجة، التى بلغ عدد الاصابات بها 18 اصابة وتبرسق، التى رصدت بها 12 اصابة، وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات عمدون (اصابتان) ومجاز الباب (اصابة واحدة ) وقبلاط (اصابة واحدة)، ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 5956 حالة من جملة 18760 تحليلا تم اجراوها.وقاربت نسبة التعافي من الفيروس الى غاية يوم امس ال93 بالمائة، بعد تسجيل تعافي 5520 شخصا، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحةسجلت الدوائر الصحية بولاية المنستير 471 حالة وفاة منها حالة وفاة جديدة، و15 ألفا و694 حالة تعافي من بينها 120 حالة شفاء جديدة من مجموع 18 ألفا و106 إصابات سجلت منذ بداية الجائحة منها 52 إصابة جديدة، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير محيّنة بتاريخ يوم امس الجمعةوتصدرت معتمدية المنستير الإصابات الجديدة بمجموع 12 إصابة، تلتها على التوالي معتمديات طبلبة ب11 إصابة، وبنبلة ب8 إصابات، وقصر هلال ب5 إصابات، وقصيبة المديوني ب4 إصابات، وزرمدين ب4 إصابات، والساحلين ب3 إصابات، والوردانين بإصابتين، والمكنين بإصابة واحدة، والبقالطة بإصابة واحدة، وصيادة لمطة بوحجر بإصابة واحدة.وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 1941 حالة نشطة مقابل 2007 حالات إلى غاية 28 أفريل، وبلغ مجموع أسرة "الكوفيد" بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 93 سريرا منها 33 سريرا في قسم الإنعاش والعناية المركزة بلغت نسبة إشغالها 87 فاصل 9 في المائة، و60 سريرا في أقسام أخرى بلغت نسبة اشغالها 55 في المائة في حين أنّ مجموع أسرة "الكوفيد" ب05 مستشفيات عمومية ومصحات خاصة (15 سريرا) ببلغ بالجهة 157 سريرا وصلت نسبة إشغالها 71 فاصل 3 في المائة.وسجل المركز الجهوي عدد 1 بالمنستير للتلقيح ضدّ "كوفيد19" الى غاية 30 أفريل تلقيح 15 ألفا و337 شخصا من بينهم 6455 تلقوا الجرعة الثانية، ووجهت أمس الدعوة لمجموع 841 شخصا نحو هذا المركز لم يحضر منهم سوى 172 شخصاوشهد المركز الجهوي عدد 2 بقصر هلال للتلقيح ضد "كوفيد19" توجيه ارسالية دعوة لمجموع 463 شخصا لتلقي الجرعة الأولى تخلف منهم 171 شخصا عن الحضور.وتطور العدد الجملي للملقحين بالجهة إلى 23 ألفا و27 شخصا من بينهم 6644 شخصا تلقوا الجرعة الثانية وتخلف أمس مجموع 343 شخصا عن التلقيح.سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة اول أمس الخميس 03 وفيات و55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 174 عينة رفعت بذات التاريخ، وفق ما ورد في الإحصائية اليومية المحيّنة المتعلقة بالوضع الوبائي بالجهة والصادرة صباح اليوم السبت.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في ولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة الى 3796 اصابة بعد اجراء نحو 16653 تحليلا مخبريا، وبلغ عدد الوفيات خلال ذات الفترة 217 شخصا، توفي منهم 09 اشخاص خارج ارض الوطن.ويقيم حاليا بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات الجهة 64 مصابا، وبقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة 4 مصابين وهو العدد الأقصى الذي يمكن ان يستوعبه القسم.وكانت المنسقة الجهوية لحملة التوقّي من فيروس "كورونا" بولاية جندوبة رشيدة الغربي قد وصفت يوم امس الجمعة خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية جندوبة الوضع الوبائي ب"الخطير" مستندة في ذلك الى ارتفاع نسق المقيمين بأقسام "الكوفيد".