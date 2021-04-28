الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 28 أفريل 2021

وات -

صفاقس: تواصل النّسق المرتفع للوفيات النّاجمة عن وباء "كورونا" بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة

توزر: 44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتطعيم 2427 شخصا ضد الفيروس

المهدية: تسجيل 6 وفيات و65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد

سليانة: تسجيل 5 حالات وفاة و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باجة: حالتا وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أغلبها بمدينة باجة

جندوبة: تسجيل 03 وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وطاقة استيعاب المستشفيات تبلغ اقصاها

تعرف ولاية صفاقس تواصلا للنّسق المرتفع في الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، حيث سجّلت 13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى حد الآن منذ ظهور الجائحة إلى 879 وفاة.وأفادت المعطيات الإحصائية التّي أوردتها الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الأربعاء، أنه وقع رصد 237 إصابة جديدة بالفيروس على مجموع 727 تحليلا و312 حالة تعافي، ما رفع عدد الحالات الإيجابية المسجلة في الجهة إلى 31418 حالة، وعدد المتعافين من المرض إلى 27765 شخصا.ويتواصل كذلك، النسق المرتفع للإيواء الطبي للمصابين، حيث يرقد بأقسام العناية المركزة حاليا، 36 مصابا، وبأقسام "كوفيد أكسيجين" 210 مصابين، وبالمصحات الخاصة 80 مصابا.تلقّت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر نتائج 172 تحليلا، بين تحاليل مخبرية وتحاليل سريعة، كشفت عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية ظهور الوباء إلى 8367 إصابة، منها 7785 حالة تعافي و464 حالة لا تزال نشيطة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بالجهة بلغت الى حد الآن 128 حالة وفاة.وأضاف، أن 42 مصابا يقيمون حاليا في المستشفيات، موزعين الى 5 في قسم الإنعاش الطبي، و17 بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، و10 في كل من قسمي "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بدقاش، موضحا أن عدد حالات التكفل بالمصابين في المستشفيات بلغت منذ بداية ظهور الوباء 401 حالة تكفل.من جانب آخر، أشار فؤاد براني إلى أنه تم حتى الآن تطعيم 2427 شخصا ضد فيروس "كورونا"، منهم 1172 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بولاية المهدية، الثلاثاء، وفاة 6 مصابين دفعة واحدة، إلى جانب 65 إصابة جديدة، وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ185 عينة.وتوزعت الوفيات، بحسب البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة، إلى 3 مواطنين من معتمدية المهدية، ومواطن أصيل معتمدية الشابة، ومصاب من قصور الساف وآخر من معتمدية هبيرة.ورصدت الإصابات الجديدة بكل من الدائرة الصحية بالمهدية (35 إصابة) و18 بالشابة و6 بملولش إلى جانب 5 إصابات بقصور الساف وإصابة واحدة بسيدي علوان.وتماثل، في المقابل، 31 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام، وهو ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 9286 حالة.وبلغ عدد الإصابات بالجهة 10615، من بينها 300 حالة وفاة و1029 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وتلقى 503 مواطنين، أمس الثلاثاء، التلقيح ضد الفيروس، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 13587، من بينهم 3545 تلقوا الجرعة الثانية.سجلت ولاية سليانة خلال يومي الأحد والاثنين المنقضيين، 5 حالات وفاة بفيروس كورونا، مع تسجيل 41 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.وأفاد كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، مساء أمس الثلاثاء "وات"، بأن الإصابات الجديدة تتوزع إلى 14 إصابة بمكثر و5 بسيدي بورويس و7 بكل من قعفور والروحية و3 إصابات بكل من سليانة المدينة وبرقو وإصابتين بكسرى.وأضاف الصغير أن عدد الحالات النشطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري، بلغ 309 حالات، وبلغ في المقابل عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 25 حالة، من بينها 8 بالإنعاش و24 حالة بالمستشفيات المحلية.يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة بالجهة، 186 حالة.سُجّلت، أمس الثلاثاء، بالمستشفي الجهوي بباجة وبتيبار، حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لرجلين عمرهما (59 و79 سنة)، ليرتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بهذا الفيروس إلى 187 حالة.وسجّلت الجهة، امس ايضا، 46 اصابة جديدة بالفيروس، أغلبها بمدينة باجة، التى بلغ عدد الاصابات بها 30 اصابة، علما وانه سجل منذ أكثر من اسبوعين ظهور السلالة البريطانية للفيروس بهذه المدينة.وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات تستور وعمدون ومجاز الباب وتبرسق ونفزة، ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 5851 إصابة من جملة 18587 تحليلا تم اجراؤه.واستقرت نسبة التعافي من الفيروس في حدود 93 بالمائة، وذلك بعد تعافي 5455 شخصا، حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.سجلت ولاية جندوبة، اول امس الاثنين، وفاة 03 اشخاص واصابة 46 اخرين بفيروس "كورونا" المستجد، وفق الاحصائية اليومية المحيّنة والصادرة اليوم الأربعاء عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة.وارتفع بذلك اجمالي الاصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة الى 3642 إصابة، تعافى منهم الى ذات التاريخ 3193 شخصا فيما بلغ عدد المتوفين 213 شخصا، 03 منهم توفوا يوم الاثنين المنقضي وهم موزعون بين معتمديات طبرقة وعين دراهم وبوسالم.ووفق ما أكدته المنسقة الجهوية لحملة التوقّي من "كوفيد 19" رشيدة الغربي، فان اقسام الكوفيد التي يقيم بها حاليا 59 مصابا تجاوزت طاقة استيعابها، وان هذا الواقع ينسحب على طاقة قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة التي لا تتعدى 04 اسرّة