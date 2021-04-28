كاس العرب - نتائج القرعة ونظام تصفيات الدور التمهيدي

وات -

وضعت عملية القرعة الخاصة بكاس العرب لكرة القدم التي جرت مساء يوم الثلاثاء بدار الاوبرا بالحي الثقافي (كتارا ) بالعاصمة القطرية الدوحة المنتخب التونسي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الامارات وسوريا والمتاهل من موريتانيا واليمنوفي ما يلي توزيع المجموعات في كاس العرب التي ستقام في قطر من 1 الى 18 ديسمير المقبلقطر / العراق/ المتاهل من عمان والصومال / المتاهل من البحرين و الكويتتونس / الامارات / سوريا / المتاهل من موريتانيا واليمنالمغرب / السعودية / المتاهل من الاردن وجنوب السودان/ المتاهل من فلسطين وجزر القمرالجزائر/ مصر / المتاهل من لبنان وجيبوتي / المتاهل من ليبيا والسودنويذكر ان تسعة منتخبات تاهلت مباشرة للعب ضمن المرحلة النهائية لكاس العرب فيما ستتاهل سبعة منتخبات بعد خوض تصفيات لتشمل المرحلة النهائية 16 منتخبا.ويشارك في البطولة 23 منتخبا من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات الـ14 الأقل تصنيفا، وفق أحدث ترتيب للمنتخبات الصادر عن الفيفا في أفريل الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة .عمان (80 عالميا) / الصومال (197)لبنان (93) / جيبوتي (183)الأردن (95) / جنوب السودان (169)البحرين (99) / الكويت (148)موريتانيا (101) / اليمن (145)فلسطين (104)/ جزر القمر (131)ليبيا (119) / السودان (123).وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي تونس (26) والجزائر (33) والمغرب (34) ومصر (46) والسعودية (65) والعراق (68) والإمارات (73) وسوريا (79) وقطر (58) الدولة المستضيفة .وتم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول وثاني كل مجموعة. وتستضيف منافسات البطولة 6 من ملاعب كأس العالم "قطر 2022".