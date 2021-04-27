وزير الصحة: ارتفاع عدد المراكز الجهوية للتلقيح إلى 44 مركزا في انتظار فتح 4 مراكز جديدة الأسبوع المقبل

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ارتفع عدد المراكز الجهوية للتلقيح ضد فيروس كورونا ، حاليا إلى 44 مركزا في انتظار فتح 4 مراكز إضافية الأسبوع المقبل لتدعيم الحملة الوطنية للتلقيح، وفق ما كشفه اليوم الثلاثاء، وزير الصحة فوزي مهدي في تصريح على هامش جلسة عامة، بمجلس نواب الشعب.وقال مهدي خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 82.5 مليون أورو لتوفير التلاقيح والتجهيزات الطبية، إن هذه المراكز الوطنية لتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 تعمل دون توقف على امتداد الأسبوع لتلقيح المواطنين الذين انخرطوا في عملية التسجيل في منظومة الوطنية للتلقيح "إيفاكس".وانتقد عدد من النواب الحاضرين في تدخلاتهم ما اعتبروه نسقا بطيئا في عملية التلقيح مقارنة بالأهداف المرسومة لوزرة الصحة فضلا عن استيائهم من حالة الازدحام والاكتظاظ في المراكز الجهوية للتلقيح.وكانت وزارة الصحة دعت كافة المسجّلين في منظومة "إيفاكس" إلى ضرورة احترام توقيت وتاريخ دعوتهم لتلقي اللقاح ضمانا لمزيد إحكام عملية التطعيم وتجنّبا للازدحام والانتظار على مستوى مراكز التلقيح.وقد بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا التلاقيح في اليوم الـ45 من انطلاق الحملة 333 ألف شخص، أكثر من 263 ألفا منهم تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح وحوالي 70 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من التلاقيح.