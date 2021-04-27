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الرابطة 1 - الجولة الختامية يوم 12 ماي

Publié le Mardi 27 Avril 2021 - 11:43 قراءة: 0 د, 30 ث
تختتم بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الاربعاء 12 ماي القادم باجراء مقابلات الجولة السادسة والعشرين التي تتضمن اللقاءات التالية:

في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي

في القيروان - س 13 و30
شبيبة القيروان - اتحاد تطاوين
في المنستير - س 13 و30
الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان
في حمام سوسة - س 13 و30
النجم الساحلي - الاولمبي الباجي
في بنزرت - س 13 و30
اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي
في باردو - س 13 و30
الملعب التونسي - النادي الافريقي
في رادس - س 13 و30
الترجي الرياضي - نجم المتلوي

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