الرابطة 1 - الجولة الختامية يوم 12 ماي

تختتم بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الاربعاء 12 ماي القادم باجراء مقابلات الجولة السادسة والعشرين التي تتضمن اللقاءات التالية:
في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي
في القيروان - س 13 و30
شبيبة القيروان - اتحاد تطاوين
في المنستير - س 13 و30
الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان
في حمام سوسة - س 13 و30
النجم الساحلي - الاولمبي الباجي
في بنزرت - س 13 و30
اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي
في باردو - س 13 و30
الملعب التونسي - النادي الافريقي
في رادس - س 13 و30
الترجي الرياضي - نجم المتلوي
في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي
في القيروان - س 13 و30
شبيبة القيروان - اتحاد تطاوين
في المنستير - س 13 و30
الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان
في حمام سوسة - س 13 و30
النجم الساحلي - الاولمبي الباجي
في بنزرت - س 13 و30
اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي
في باردو - س 13 و30
الملعب التونسي - النادي الافريقي
في رادس - س 13 و30
الترجي الرياضي - نجم المتلوي
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