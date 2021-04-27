الرابطة 1 - الجولة الختامية يوم 12 ماي

في المهدية - س 13 و30مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسيفي القيروان - س 13 و30شبيبة القيروان - اتحاد تطاوينفي المنستير - س 13 و30الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمانفي حمام سوسة - س 13 و30النجم الساحلي - الاولمبي الباجيفي بنزرت - س 13 و30اتحاد بن قردان - النادي البنزرتيفي باردو - س 13 و30الملعب التونسي - النادي الافريقيفي رادس - س 13 و30الترجي الرياضي - نجم المتلوي