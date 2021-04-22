سليانة: تحرير 201 مخالفة من أجل عدم إرتداء الكمامة و 83 مخالفة أخرى من أجل خرق حظر الجولان

وات - أسفرت حملات امنية واسعة، انطلقت منذ يوم الأحد المنقضي إلى غاية أمس الأربعاء، لفرض تطبيق البروتوكول الصحي بمختلف معتمديات ولاية سليانة عن تحرير 201 مخالفة من أجل عدم إرتداء الكمامة، و83 مخالفة تتعلق بخرق حظر الجولان، وفق ما أكده، اليوم الخميس، مصدر أمني مسؤول لـ"وات".



و أضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة التي نفذها أعوان منطقة الأمن الوطني بسليانة أفضت كذلك إلى حجز 92 بطاقة رمادية ومثلها رخص سياقة لمخالفة أصحابها قرار حظر جولان العربات إبتداء من الساعة السابعة مساء، فضلا عن حجز 3 سيارات من أجل العود في مخالفة حظر جولان العربات.





