الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاربعاء 21 أفريل 2021

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سليانة: تسجيل حالتي وفاة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قبلي: تلقي 2744 شخصا للجرعة الاولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا" منذ انطلاق الحملة

منوبة : تسجيل 06 حالات وفاة و241 اصابة جديدة بالكورونا و205 حالة شفاء في الجهة خلال يومين

نابل: افتتاح ثالث مركز تلقيح ضد فيروس كورونا بالجهة في معتمدية قرمبالية

الكاف: تسجيل 04 وفيات و68 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

مدنين-كوفيد19: تسجيل 4 وفايات و133 اصابة جديدة وعملية المسح حول مستوى المناعة تكشف عن إصابات كثيرة بدون أعراض

قبلي: تسجيل حالتي وفاة و21 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" والتاكد من وجود 7 حالات من السلالة البريطانية

سوسة: تواصل المنحى التصاعدي للعدوى بفيروس "كورونا" بعد تسجيل 314 إصابة و3 وفيات في يوم واحد

صفاقس: تسجيل 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء وباء "كورونا"

منوبة: انطلاق خدمة "اكسجين تقي وادي الليل" لاسعاف مرضى فيروس "كورونا" بالاكسجين

قابس: تسجيل 04 حالات وفاة و79 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: تسجيل حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

بنزرت: افتتاح مركز جهوي للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بمنزل بورقيبة

جندوبة: تسجيل حالة وفاة و40 اصابة جديدة بفيروس "الكورونا"

سجلت ولاية سليانة، أمس الثلاثاء، حالتي وفاة جديدتين و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة، إلى 171 حالة، والعدد الجملي للاصابات، إلى 4029 حالة مؤكدة.وأفاد كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، في تصريح اليوم الأربعاء ل"وات"، بأن الإصابات الجديدة تتوزع إلى 18 إصابة بسليانة المدينة و14 إصابة بقعفور و12 حالة بالكريب و11 بالروحية و9 بسيدي بورويس وإصابتين ببوعرادة وإصابة واحدة بكل من برقو ومكثر وكسرى.وأضاف الصغير أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري، بلغ 285 حالة. في المقابل بلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 28 حالة، من بينها 6 بالإنعاش و18 حالة بالمستشفيات المحلية.أكّد المنسق الجهوي لحملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" بقبلي، الدكتور علي الطبال، اليوم الاربعاء، تسجيل تحسن في الاقبال على المركز الجهوي للتلاقيج بدار الشباب بمدينة قبلي، الذي استقبل الى حدود اليوم، 2744 حالة تلقت الجرعة الاولى ضد هذا الفيروس، منهم 990 تلقوا الجرعة الثانية.وأشار الدكتور علي الطبال، في تصريح لـ(وات)، الى ان الفرق الطبية بهذا المركز قادرة على تأمين ما بين 400 و500 تلقيح يومي ضد فيروس "كورونا" بالامكانيات الموجودة حاليا، مؤكدا انه من المبرمج فتح مركز ثان للتلاقيج باحدى معتمديات الجهة قريبا، قصد تقريب الخدمات من المواطنين خاصة في ظل الاقبال المتزايد من المواطنين على المركز الجهوي.وأوضح ذات المصدر، ان انطلاقة العمل بالمركز الذي سيتم فتحه، لن تكون بصفة يومية، على ان يتم مضاعفة عدد أيام العمل بحسب إقبال المواطنين.وجدد بالمناسبة، دعوته الى عموم المواطنين، من أجل التسجيل في منظومة التلقيح، والتقيد بالتوصيات التي حددتها وزارة الصحة، وخاصة منها القدوم الى مركز التلقيح في التوقيت المحدد في الارسالية التي يتلقاها المستفيد، وذلك للحد من الاكتظاظ بمراكز التلاقيح، ومنع تعرض البعض الى الإصابة بالفيروس، في ظل انتشار الوباء خلال الايام الاخيرة.سجّلت ولاية منوبة يومي الثلاثاء والاربعاء ست حالات وفاة منها ثلاث حالات في دوّار هيشر وحالتان في طبربة وحالة في وادي الليل ، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة هاجر ميساوي لصحفية مكتب (وات) في منوبة.وسجّلت خلال نفس الفترة 241 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وهي حصيلة تعود الاختبارات فيها الى تاريخ 16 افريل الجاري بعد تاخرها بمخابر خاصة خارج المرجع الترابي للولاية وفق نفس المصدر.وارتفع بذلك عدد الحالات النشطة الى 972 حالة منها 15 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلب بطبربة.كما سجلت الجهة خلال اليومين الاخيرين 205 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 9031 حالة من جملة 10379 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (333 حالة)، فمعتمدية طبربة (172 حالة ) والمرناقية ( 137 حالة) والجديدة (122 حالة) ودوار هيشر (106 حالة ) ووادي الليل (86 حالة) وبرج العامري (10 حالات) والبطان( 06 حالات )افتتح صباح اليوم الأربعاء مركز تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بي معتمدية قرمبالية من ولاية نابل الذي يعد ثالث مركز تلقيح بالجهة بعد مركزي نابل ومنزل تميم.وأوضحت المديرة الجهوية للصحة بنابل رجاء محفوظ مشريقي، في تصريح لـــ(وات)، على هامش افتتاح مركز التلقيح بقرمبالية، ان هذا المركز سيؤمن عملية التلقيح لمتساكني معتمديات بوعرقوب وسليمان وبني خلاد ومنزل بوزلفة وذلك في إطار تقريب الخدمات للمواطن، مشيرة إلى أن طاقة استيعاب هذا المركز تتراوح بين 300 و400 عملية تلقيح يوميا.وفي سياق متصل، بيّنت مشيرقي أنه تم إلى حدود امس الثلاثاء، تطعيم 11977 شخصا بمركزي التلقيح بكل من نابل ومنزل تميم وذلك من بين أكثر من 20 ألف مسجّل تم استدعاؤهم من أعوان الصحة والمسنين الذين تفوق أعمارهم 75 سنة.وأبرزت تحسن نسبة الإقبال على التلقيح التي بلغت 50 بالمائة مقارنة بالفترة الأولى حيث لم تتجاوز نسبة الأشخاص الذين استجابوا للارساليات الداعية الى للتلقيح 40 بالمائة.وشهد المركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب في قرمبالية إقبالا هاما من قبل المواطنين المسجلين الذين تمت دعوتهم عبر الارساليات القصيرة لتلقّي اللقاح.سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأربعاء، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" 04 وفيات و68 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 140 عينة رفعت بتاريخ 19 أفريلوارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 211 حالة وفاة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7106 حالات، تعافى منها 6231 شخصا، فيما لايزال 875 شخصا في الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة المسجلة بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرةوفي سياق متصل، ذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) أن الضغط لايزال كبيرا على المستشفيات وخاصة على تجهيزات التنفس بالاكسجين، واوضح انه يقيم حاليا 79 شخصاً بمختلف مستشفيات الولاية، منهم 15 مريضا بأقسام الانعاش، محذرا من خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي، وداعيا إلى مزيد احترام البروتوكول الصحي في كل جوانبهيتواصل الوضع الوبائي دقيقا في ولاية مدنين في ظلّ ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" بمعدل يومي بين 4 و5 وفيات وكذلك عدد الاصابات بمعدل يتجاوز 100 اصابة في اليوم، حيث سجلت الجهة خلال الـ24 ساعة الاخيرة 4 وفيات و133 إصابة جديدة، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، في تصريح لـ"وات".وباحتساب آخر حصيلة، يرتفع إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 467 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و 309 إصابات، وتوزعت الإصابات الجديدة المسجّلة بين كل المعتمديات الا ان الفيروس تركز اساسا في 3 معتمديات بـ 40 اصابة بحومة السوق، و30 بمدنين الجنوبية، و20 بجرجيس، وبدرجة اقل حدة في الاصابات معتمدية ميدون 12 اصابة، وبن قردان 11 اصابة، وسيدي مخلوف 10 اصابات، ومدنين الشمالية 7، واجيم اصابتين، وبني خداش اصابة واحدة، وفق ذات المصدر.وسجلت الجهة 30 حالة شفاء توزعت بين حومة السوق بـ11 حالة، وميدون 10 حالات، وكل من بن قردان ومدنين الشمالية 3 حالات شفاء، وجرجيس حالتي شفاء، ومدنين الجنوبية حالة شفاء واحدة.هذا وكشف المسح المتواصل منذ اسبوعين، بمختلف معتمديات الولاية للتعرف على مستوى المناعة، عن نتائج وصفها مدير الصحة الوقائية بالمرعبة امام اكتشاف اصابات متعدّدة على العينة العشوائية دون ان يحمل اصحابها اعراضا ولم ينتبهوا اليها، بما يدعو الى الحذر والانتباه، والى التعجيل بالتحليل والتكثيف من رفع العينات من إخضاع الحالات اجل الايجابية للحجر الذاتي تجنبا للعدوى.من جهة اخرى، تزايد عدد المقبلين على التلقيح ضد فيروس "كورونا"، حيث تم امس الثلاثاء تطعيم 1012 شخصا منهم 773 تلقوا الجرعة الثانية، ليرتفع بذلك عدد الاشخاص الذين انتفعوا بالتلقيح منذ انطلاق الحملة بالمركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وبجربة الى 13289 شخصا.سجلت ولاية قبلي خلال ال24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا" بمعتمدية قبلي الشمالية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد ضحايا الوباء منذ ظهوره بالجهة الى 242 حالة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ل(وات)وذكر الحداد انه تم ايضا رصد 21 اصابة جديدة بالفيروس اغلبها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات المسجلة بالولاية منذ اكتشاف اول حالة حاملة للفيروس في شهر مارس 2020 الى 6333 حالة منها 6222 حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الوباء من بينها 5601 حالة تعافي الى حد الان و380 حالة لا تزال مصنفة نشطةوبين المصدر ذاته، ان التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة عقب اعادة فتح الحدود بحسب المعتمديات يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية لـ1533 اصابة مؤكدة منها 1359 حالة تعافي و136 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 38 حالة وفاة، وسجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1455 اصابة تعافت منها 1310 حالات ولا تزال 92 حالة نشطة مع تسجيل 53 حالة وفاةوبمعتمدية دوز الشمالية تم رصد 1312 اصابة الى حد الان تعافت منها الى اليوم 1204 حالات فيما لا تزال 57 حالة نشطة مع تسجيل 51 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 617 اصابة مؤكدة بالفيروس منها 550 حالة تعافي و لا تزال 39 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 28 حالة وفاة، وتم بمعتمدية سوق الاحد تسجيل 992 اصابة منها 890 حالة تعافي و46 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 56 حالة وفاةوارتفع بمعتمدية الفوار اجمالي الحالات المؤكدة 301 اصابة منها 278 حالة تعافي و10 حالات لا تزال نشطة و13 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 12 اصابة توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالاتوفي ذات السياق، اكد الاحداد ان المصالح الطبية بالجهة كانت قد ارسلت يوم 13 افريل الجاري 10 عينات للخضوع للتقطيع الجيني بمعهد باستور بالعاصمة واثبتت نتائجها التي وردت مساء امس على الادارة الجهوية للصحة وجود 7 عينات من السلالة البريطانية تتوزع على قبلي الكبرى ب3 حالات ومثلها بدوز الكبرى وحالة سوق الاحد، داعيا اهالي الجهة الى مزيد التقيد بالبروتوكولات الصحية للحد من سرعة انتشار الفيروس وذلك عبر الحرص على ارتداء الكمامات والمحافظة على صحة الايدي والابتعاد عن الاماكن المكتظةتواصل المنحى التصاعدي للوفيات المسجلة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" بولاية سوسة، حيث سجلت الجهة، أمس الثلاثاء، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 686 وفاة.وتواصل المنحى التصاعدي للعدوى بفيروس "كورونا" بالجهة بشكل لافت، لاسيما بعد تسجيل 314 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، أمس الثلاثاء، من بينها 83 إصابة بمعتمدية القلعة الكبرى، بحسب ما أوردته الادارة الجهوية للصحة في نشرتها اليومية حول تطور الوضع الوبائي.وأوضحت ذات الإدارة، ان الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد معالجة 908 تحاليل مخبرية، ما رفع العدد الجملي للحالات الإيجابية المسجلة إلى 20810 حالة.وتظل معتمديتي سوسة جوهرة ومساكن في صدارة المعتمديات التي لا تزال تسجل فيها نسب مرتفعة من الإصابات اليومية، حيث بلغ اجمالي الاصابات بمعتمدية سوسة جوهرة 4116 إصابة، وبمساكن 3852 إصابة.وتعافى من المرض، وفق آخر تحيين، 17012 مصابا، بينما لا يزال 3112 شخصا حاملا للفيروس، 19 خاضعين للمتابعة الطبية.ويقيم حاليا، 153 مصابا بـ"كوفيد 19" من ولاية سوسة ومن خارجها بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، من بينهم 23 بأقسام الإنعاش.سجّلت ولاية صفاقس، 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء وباء "كورونا"، وهو رقم لم يسبق تسجيله من قبل، بما رفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الجهة، إلى 807 حالات منذ بداية الجائحة، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها الدوري حول الحالة الوبائية بالجهة، اليوم الأربعاء.ورصدت جهة صفاقس، أيضا، 294 حالة إيجابية جديدة على مجموع 709 تحاليل، لتقترب الحالات الإيجابية إلى حد الآن من عتبة 30 ألف حالة، وسجلت في المقابل 297 حالة تعافي من الوباء ليقترب عدد المتعافين من عتبة 26 ألف شخص.ويرقد بأقسام العناية المركزة حاليا، 38 مصابا بالفيروس وبأقسام "كوفيد +" 188 مصاب، وبالمصحات الخاصة 94 مصابا.وفّرت بلدية وادي الليل من ولاية منوبة، في تجربة نموذجية تحت شعار "اكسجين تقي وادي الليل" لمرضى فيروس "كورونا" من متساكنيها، 04 مولدات اكسجين و06 آلات مقياس التأكسج النبضي المعتمد لقيس كمية الاكسجين في الدم، بعد اقتناءها مؤخرا لهذه المعدات لدعم التدخلات الاسعافية لهذه الفئة بكلفة تفوق11 ألف دينار، وفق ما ذكرته عضوة المجلس البلدي ورئيسة لجنة المرأة والأسرة جليلة بن حسن.وأضافت بن حسن، في تصريح لــ(وات)، أن هذه البادرة التضامنية، كانت بمساهمة المواطنين في اطار جمع تبرعات لانقاذ حياة طالب جامعي وافته المنية، حيث تم رصد التبرعات البالغة قيمتها 20 الف دينار وتخصيصها لتوفير الاكسجين لمرضى الكوفيد 19 بالمنطقة.وقد تم اقتناء الاجهزة المذكورة باشراف رئيس البلدية رضا اللوح، في انتظار دعمها قريبا باقتناء مولدي اكسجين، وذلك نظرا للاقبال على خدمات هذه الاجهزة، مع تزايد انتشار العدوى بالمنطقة.وأوضحت ذات المصدر، ان البلدية اشترطت الاستظهار بشهادة طبية تؤكد إصابة المريض بفيروس كورونا، مع تكليف ممرض بالاشراف على الجهاز، وتقديم خدمة الاكسجين للمريض، مشيرة الى انطللاق البلدية منذ الاسبوع المنقضي، في الاستجابة لطلبات مرضى "كوفيد 19" من متساكني المنطقة وتأمين حاجياتهم في الغرض.ولاحظت، في هذا الخصوص، على أهمية مشاركة المجتمع المدني بوادي الليل في هذه الحركة الانسانية التضامنية المتزامنة مع انتشار جائحة "كورونا"، داعية الى مزيد دعم جهود المد التضامني في هذا الشهر الكريم.وأكدت، على تنظيم بلدية وادي الليل، بالشراكة مع الجمعية الوطنية للطفل والأسرة، لحملة تبرعات لضعاف الحال، وذلك تكريما لروح رئيس الجمعية "الشادلي المجاهدي"، الذي توفي مؤخرا بعد إصابته باهذا الفيروس.وقد لاقت البادرة، استحسان المواطنين وممثلي المجتمع المدني، أمام تسجيل المنطقة لـ73 حالة اصابة، وبلوغها مجموع 1154 إصابة منذ انتشار الجائحة ببلادنا، منها 77 حالة وفاة، و1004 حالات شفاء.أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي مراسل (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة قد بلغ في ولاية قابس 358 حالة.وبين حمدي انه قد تم اجراء 184 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 79 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 23 اصابة بقابس الجنوبية، و14 اصابة بمارث، و13 اصابة بالحامة، و10 اصابات بكل من مطماطة الجديدة وقابس المدينة، و03 اصابات بقابس الغربية، واصابتين (02) بكل من وذرف وغنوش، واصابة واحدة (01) بكل من المطوية ودخيلة توجان.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس قد بلغ في ولاية قابس 11751 اصابة وأن 10840 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 907 حالات نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى من بينها 249 حالة بقابس الجنوبية، و176 حالة بمارث، و107 حالات بقابس المدينة، و89 حالة بمطماطة الجديدة، و86 حالة بالحامة.سجلت ولاية توزر 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بعد ورود نتائج 187 تحليلا مخبريا بما يرفع اجمالي الإصابات منذ بداية ظهور الجائحة الى 7995 إصابة من بينهم 7445 مصابا تعافوا من الفيروس و422 حالة نشيطة حاملة للفيروس حاليا، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني (وات).وتم، وفق ذات المصدر، تسجيل حالة وفاة جديدة، بما يرفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الى 119 حالة وفاة حتى الآن، واوضح أنه يتم إيواء 37 مصابا بالفيروس في المستشفيات موزعين الى 4 مصابين في قسم الإنعاش الطبي، و15 مصابا بين قسم "كوفيد 19" وقسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بتوزر، و10 مصابين يقع ايواؤهم في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى المحلي بدقاش، و8 مصابين في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة.وتتواصل من جهة اخرى حملات التلقيح ضد فيروس "كورونا"، حيث تم تطعيم 1915 شخصا من ضمنهم 768 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.تعزّزت شبكة المراكز الجهوية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" بولاية بنزرت، اليوم الأربعاء، عبر إعطاء إشارة انطلاق عمل المركز الجهوي للتطعيم بفضاء روضة الصاسام بمنزل بورقيبة، ليتدعم بذلك عمل المركز الجهوي النموذجي بدار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة.وقالت عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة ابتسام بلانكو، في تصريح لـ"وات"، "إن المركز الجهوي الجديد سيغطي مناطق منزل بورقيبة، وتينجة، وماطر، وغزالة، وسجنان، وجومين، بما من شأنه تقريب عملية التلقيح من المواطن والتشجيع على الاقبال عليها، ويمكّن من تخفيف الضغط على مركز بنزرت المدينة"، وفق تقديرها.وبيّنت ان مركز منزل بورقيبة يضم حوالي 16 اطارا طبيا وشبه طبي، الى جانب متطوعي النسيج المنظماتي والمجتمعي عموما، وسيمكن من اجراء ما لا يقل عن 500 تلقيح يوميا، داعية في الان عموم المواطنين للاقبال على التسجيل في منصة "ايفاكس" الخاصة بالتطعيم، مع الالتزام باجراءات البروتوكولات الصحية للحد من انتشار وتيرة الفيروس وكسر حلقة العدوى.يشار الى أن اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت، اعدت 3 مراكز جهوية و6 محلية افتتح منها مركزان جهويان على أن تفتح البقية حال توفر الكميات المستوجبة من اللقاحات.سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة يوم الاثنين الماضي، حالة وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الإصابات منذ بداية انتشار الجائحة الى 3353 إصابة، تعافى منهم 3037 شخصا وتوفي 202 اشخاصووفق ذات المصدر، فان عدد الأشخاص الذين اخضعوا الى اجراء التحاليل بلغ، الى حدود يوم الاثنين، 15109 اشخاص على 401 ألف ساكن بالولايةوما زالت الدائرة الصحية بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية تتصدران عدد الإصابات التي ناهزت 50 بالمائة من مجموع الإصابات بالجهة، بعد ان تعدت 1800 إصابة تليها الدائرة الصحية ببوسالم بأكثر من 600 إصابة وينسحب هذا الترتيب في لائحة الإصابات على ترتيب الدائرتين من حيث عدد الوفيات (71 حالة وفاة للأولى مقابل 41 حالة وفاة للثانية)، وفق ما ورد في التقرير اليومي المحين المتعلق بالوضع الوبائي الصادر اليوم الأربعاء.