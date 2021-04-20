البنك المركزي: إرتفاع الموجودات بالعملة الأجنبية بنسبة 8ر18 بالمائة سنة 2020 مقارنة ب 2019

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سجلت الموجودات بالعملة الأجنبية ارتفاعا ب 7ر3707 مليون دينار لتصل إلى 1ر23430 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2020، مقابل 4ر19722 مليون دينار في العام السابق أي بزيادة قدرها 8ر18 بالمائة، حسب القوائم المالية للبنك المركزي التونسي للسنة المالية 2020.ويعزى هذا الارتفاع في موجودات العملة الاجنبية بشكل رئيسي إلى الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها خلال سنة 2020:وتتمثل اهم التدفقات المحصلة بعنوان التمويلات الخارجية في سنة 2020 كالاتي4ر371 مليون أورو المتعلق بقرض صندوق النقد الدولي في اطار أداة التمويل السريع بتاريخ 15 افريل 20208ر341 مليون دولار المتعلق بقرض صندوق النقد الدولي في اطار أداة التمويل السريع بتاريخ 16 افريل 2020180 مليون أورو المتعلق بقرض البنك الافريقي للتنمية في إطار برنامج دعم مجابهة جائحة كورونا بتاريخ 27 نوفمبر 2020.161 مليون أورو المتعلق بقرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير في اطار برنامج دعم سياسات الانتعاش وتعزيز المرونة بتاريخ 9 ديسمبر 2020.100مليون أورو المتعلق بقرض البنك الالماني للتنمية بعنوان برنامج اصلاح قطاع المياه بتاريخ 28 جويلية 2020.59 مليون دولار كقسط من القرض التلقائي 7 البالغ 381ر14 مليون دينار عربي حسابي الممضى مع صندوق النقد العربي في 20 ماي 2020 وذلك بتاريخ 3 جوان 20209ر58 مليون دولار كقسط من قرض صندوق النقد العربي في 29 ماي 2020 البالغ 986ر23 مليون دينار عربي حسابي في اطار تسهيل التصحيح الهيكلي 7 وذلك بتاريخ 5 جوان 202050 مليون أورو يمثل القسط الثاني من قرض الوكالة الفرنسية للتنمية البالغ 100 مليون أورو بتاريخ 31 جانفي 2018 في إطار برنامج حوكمة المؤسسات العمومية وذلك بتاريخ 4 جوان 2020.بالإضافة إلى ذلك، تم خلال سنة 2020 سداد القرض الرقاعي بقيمة 400 مليون أورو بتاريخ 22 جوان 2005 وذلك في شهر جوان 2020 ، كما تم سداد القسط الثاني بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي من الاكتتاب الخاص القطري بقيمة مليار دولار امريكي وذلك خلال شهر افريل 2020.