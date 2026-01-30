Babnet   Latest update 07:39 Tunis

  وزارة الصحة: جلسة عمل مع شركة "فيليبس" لتحديث تجهيزات التصوير والإنعاش والرقمنة في المستشفيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026
      
أشرف وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، يوم الخميس على جلسة عمل مع ممثّلي شركة "فيليبس"، وذلك لبحث خطوات إستراتيجيّة لدعم تجهيزات وإمكانيّات المستشفيات العمومية.
 وتمّ خلال اللقاء  وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، الاتفاق على توجيه التعاون نحو جملة من الأولويات  من ضمنها تحسين جاهزية التصوير الطبي (IRM والـScanner) و دعم طبّ القلب التدخّلي والإنعاش، وتطوير حلول الرقمنة والذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تسهيل العمل الطبّي والشبه طبّي وتحسين الخدمات الصحيّة وتجويدها.


وشدّد الوزير خلال جلسة العمل، على ضرورة تحقيق أهداف واضحة أولها توفير تجهيزات طبية دون تعطيل، وتسريع  عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار ودعم التكوين ورفع جودة التشخيص والعلاج، مع متابعة دورية للإنجازات وفق مؤشرات واضحة.
و أكّد الوزير ضرورة تنفيذ توجّهات الدّولة في إصلاح منظومة الصحّة العموميّة تكريسا لرؤية رئيس الدولة في تحقيق العدالة الصحية وفق ما جاء في نص البلاغ.
 
