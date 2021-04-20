الرابطة المحترفة الثانية (مرحلة الصعود): السباق في المجموعة الاولى يدخل المنعرج الاول

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تجرى غدا الأربعاء الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى ضمن مرحلة الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، حيث يلاقي أمل جربة أولمبيك مدنين، فيما يتبارى نادي حمام الانف مع قوافل قفصة.وتكتسي الجولة الثانية أهمية قصوى لجميع فرق المجموعة المتراهنة على مقعد وحيد يمكنها من الالتحاق بفرق النخبة بما يجعل السباق يدخل المنعرج الاول وذلك باعتبار أنّ النتيجة ستحسم الى حد بعيد مصير السباق . وسيكون الفوز هو الضامن الوحيد للابقاء على حظوظ كل فريق في الصعود، قبل جولة واحدة من نهاية السباق الذي يشمل ثلاث مقابلات فقط .ففي الملعب الأولمبي بالمنزه، سيكون لقاء أمل جربة وأولمبيك مدنين، الذي سيديره الحكم مجدي بالحاج علي، بمثابة الفرصة الأخيرة خصوصا للفريق الثاني الذي اكتفى في الجولة الأولى أمام نادي حمام الانف بنقطة التعادل .وبدوره سيعمل فريق أمل جربة على تدارك الهزيمة التي مني بها في الجولة الافتتاحية أمام قوافل قفصة بنتيجة 2 - 1 وتقديم مباراة في مستوى تطلعات جماهيره، رغم يقينه أنّ مهمته تبدو صعبة في دربي الجنوب الشرقي . وهو يعرف جيدا ان اية نتيجة غير الفوز تعني خروجه حسابيا من دائرة المراهنة على الصعودوبعد ان انهزم في المباراة الاولى 1-2 امام قوافل قفصة تبدو مهمة فريق امل جربة الذي لم يسبق له ان لعب ضمن النخبة الاولى صعبة في تدارك موقفه في المنافسة على البطاقة الوحيدة.وفي قمة الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى يتبارى قوافل قفصة مع نادي حمام الانف بملعب فرحات حشاد باريانة، في لقاء هام يديره الحكم نصر الله الجوادي. وسيكون صعبا لكلا الفريقين .وسيبحث فريق القوافل متصدر المجموعة ( 3 نقاط) على دعم فوزه في الجولة الاولى من خلال كسب نتيجة ايجابية وهو يعرف ان نقطة التعادل على الاقل تبقي على حظوظه كاملة في الصعود في انتظار موعد السبت مع اولمبيك مدنين حيث ينتظر ان يتاجل حسم الصعود الى الجولة الاخيرة وذلك خلافا لفريق نادي حمام الانف الذي سيكون مطالبا بالفوز من اجل تدارك تعادله في الجولة الاولى 1-1 مع اولمبيك مدنين واية نتيجة اخرى قد تقصيه مبكرا من رهان الصعود