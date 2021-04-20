بن عروس: تسجيل 180 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

وات -

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية و فرق مراقبة الجودة التابعين للإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان من رفع 180 مخالفة اقتصادية، وحجز كميات مختلفة من المواد الاستهلاكية، وفق ما افاد به، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة بالجهة الصادق للاهم، .وأضاف للاهم، في تصريح لـ "وات"، ان أعوان المراقبة الاقتصادية وفرق مراقبة الجودة قاموا بـ 1500 زيارة تفقد شملت مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل، والمراقبة على الطرقات، والزيارات لمستودعات الخزن والتبريد وأماكن التجميع المراقبة وغيرها.و سخرت الإدارة عددا من فرق العمل لتأمين تغطية كامل المجال الجغرافي للجهة، ومراقبة مختلف مسالك التوزيع، إضافة الى التعزيزات التي ترافق هذا العمل وخلال الحملات الموجهة والتي تؤمنها بمعية اعوان الصحة والفرق الامنية .و توزعت اغلب المخالفات المرفوعة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حسب نوعية الممارسات وطبعتها، على غياب الفوترة، و عدم إشهار الأسعار، و الترفيع فيها، و بالمترولوجيا، و بجودة وسلامة المنتوجات، وبالإخلال بتراتيب الدعم، ومسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، وشملت قطاعات الخضر والغلال، والمواد الغذائية المؤطرة.و توزعت اكبر كمية من المحجوزات بين الفارينة المدعمة حيث تمكنت هذه الفرق من حجز 35 طنا من هذه المادة الغذائية، و5 فاصل 8 اطنان من الاجبان، و650 كلغ من اللحوم البيضاء، و240 لترا من الزيت المدعم.