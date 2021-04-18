كرة السلة - حوارات مشوقة بين شبيبة القيروان والزهراء الرياضية في سباقي الكاس والبطولة

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يراهن فريق كرة السلة لشبيبة القيروان على لعب ادوار متقدمة في سباقي الكاس و البطولة ويعد بلوغ الفريق دور ال"سوبر بلاي اوف " كسبا للنادي رغم الصعوبات المالية التي تشكوها شبيبة القيروان. .وخلافا لفريق كرة القدم الذي عرف مصيره مبكرا بعد ان تاكد من النزول يواصل فريق كرة السلة للشبيبة رهانه من اجل قطع خطوات جديدة وتاكيد نجاحه في الموسم الجاري.ويجد الفريق نفسه بداية الاسبوع المقبل في حوارات مشوقة مع فريق الزهراء الرياضية في سباقي الكاس والبطولة.وبعد ان تقابل الفريقان ذهابا وايابا في نصف النهائي وفاز كل فريق بمباراة تستعد الشبيبة القيروانية لخوض مباراة ثالثة فاصلة مع الزهراء الرياضية يوم غد الاثنين من اجل التاهل الى نهائي البطولة الوطنية المحترفة مع الاتحاد المنستيريكما يخوض الفريق مباراة ربع نهائي مسابقة كاس تونس يوم الاربعاء مع الزهراء الرياضيةوتحضيرا لهذين الموعدين الهامين يخوض فريق كرة اللسلة للشبيبة تربصا تحضيريا بالحمامات من 18 الى 21 افريل الجاري .