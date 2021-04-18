الإعلان عن تنظيم المهرجان السينمائي "منارات" من 24 إلى 30 جويلية 2021

أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان السينما المتوسطية بتونس "منارات" عن تنظيم الدورة الثالثة لهذه التظاهرة من 24 إلى 30 جويلية 2021.وأطلق المنظمون أيضا دعوة لتقديم لأصحاب المشاريع السينمائية لتقديم طلبات ترشح لبرنامج دعم ما بعد الإنتاج. وتمّ تحديد يوم 5 ماي القادم كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح على البريد الالكترونيcoordination.manarat@gmail.comويتضمّن ملف المشاركة رابطا لعملية آخر مونتاج للفيلم وملخّصا للفيلم وسيرة ذاتية للمؤلف. وسيتم اختيار اثنين أو ثلاثة مشاريع أفلام روائية ووثائقية طويلة.وأطلق المنظمون، ضمن الدورة ذاتها، دعوة لأصحاب المشاريع السينمائية للمشاركة في ورشة عمل للتوجيه". وسيتم اختيار مشروعيْ فيلمين روائيين تونسيين للمشاركة في هذه الورشة التي سيُشرف عليها مدرّبون تونسيّون ودوليّون. ويتعيّن على الراغبين المشاركين الترشّح لأشغال هذه الورشة إرسال سيناريو حوار باللغة الفرنسية وملخّصا للفيلم والسيرة الذاتية للمؤلف وخطّة لتمويل الفيلم على البريد الالكتروني coordination.manarat@gmail.comوتأسس مهرجان السينما المتوسطية بتونس "منارات" في صائفة سنة 2018 بإدارة المنتجة السينمائية درة بوشوشة. ويهدف بالخصوص إلى دعم التبادل السينمائي بين ضفتيْ البحر المتوسط وإنشاء منصة مهنية تجمع مختلف الفاعلين في القطاع السينمائي بالدول المتوسطية، وكذلك منح عشاق الفن السابع من التونسيين فرصة للانفتاح على الفنون والإبداعات المتوسطيةوجدير بالتذكير أن الدورة الثالثة لم تنتظم خلال الصائفة الماضية (2020) بسبب الأزمة الصحية العالمية لوباء كورونا.