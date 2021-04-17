مديرة كبار السن: تطعيم 103 من المسنين و16 من العمال المباشرين بمؤسسات رعاية كبار السن العمومية ضد كوفيد-19 الى غاية اليوم

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أفادت مديرة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان بالشيخ اليوم السبت أنه تم تطعيم 103 من المسنين المقيمين بمؤسسات رعاية كبار السن العمومية ضد كوفيد-19 من مجموع 500 مسنا مقيما بها الى غاية اليوم، وذلك منذ انطلاق حملة التلقيح بهذه المؤسسات في موفى شهر مارس الماضيوأضافت ايمان بالشيخ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المؤسسات التي تمت فيها عمليات التلقيح هي 6 مؤسسات بكل من باجة وقمرت والكاف وقفصة وسوسة وجندوبة مضيفة أنه سيقع استكمال تطعيم بقية المسنين الراغبين في التلقيح خلال الفترة القادمةوذكرت أنه تم كذلك تلقيح 16 من العاملين بهذه المؤسسات الى حد اليوم من مجموع 334 اطارا عاملا مشيرة الى انطلاق حملة التلقيح بمؤسسات رعاية كبار السن الخاصة بعد افطار أمس الجمعة برادسوأوضحت أن الفرق الصحية المختصة تتنقل الى دور المسنين من أجل تطعيم المسنين الراغبين في تلقي التلقيح على عين المكان مشيرة الى أن 381 مسنا عبروا عن رغبتهم في تلقي التلقيح بمؤسسات الرعاية العمومية و159 مسنا آخر بمؤسسات رعاية كبار السن الخاصة ينوون التلقيح من مجموع 600 من المقيمين بهذه المؤسساتيذكر أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد كويد-19 كانت قد انطلقت في 13 مارس الماضي