وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة: 87،3 مليون دينار من الاستثمارات الفلاحيّة الخاصّة خلال الثلاثيّة الأولى من 2021

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بلغ عدد الاستثمارات المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، حوالي 765 عمليّة بقيمة 87،3 مليون دينار أي بتطور بنسبة 15،7 بالمائة على مستوى العدد وبنسبة 4ر24 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.وتتعلّق هذه الاستثمارات، التّي من المتوقع أن تعمل على إحداث 760 موطن شغل قار، بالنشاط الفلاحي (81 بالمائة) والخدمات (13 بالمائة) والصيد البحري (3 بالمائة) والتحويل الأوّلي (2 بالمائة) وتربية الأسماك (1 بالمائة).وزادت الاستثمارات المتعلّقة بنشاط غراسة الأشجار المثمرة بنسبة 9ر58 بالمائة وفي ما تطوّرت الاستثمارات الخاصة بنشاط زيتون الزيت بنسبة 6ر26 مليون دينار مقابل 1ر14 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2020.كما تواصل تطور نشاط تربية الدواجن إذ تمت المصادقة على عمليّة استثمارات بقيمة 4 مليون دينار بولاية نابل تتمثل في تجديد وحدة لتربية دجاج البيض.وتطوّرت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الصيد الساحلي لتبلغ قيمة 2ر1 مليون دينار وهو ما يمثل 48 بالمائة من الإستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري.وأشارت معطيات الوكالة، أيضا، إلى تطوّر الإستثمارات في نشاطي النقل المبرد للمنتوجات الفلاحية وخدمات حفر الآبار والبحث والتنقيب عن المياه.في ما تراجعت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي إذ إقتصرت على المصادقة على 5 عمليّات ارتبطت 3 منها بنشاط التخزين المبرد.وفي ما يتعلّق بمصادر التمويل إنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 7ر28 مليون دينار أي ما يمثل 9ر32 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه.وتراجعت نسبة القروض من 9ر18 بالمائة خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2020 إلى 3ر17 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.وتمت المصادقة على إسناد 9 قروض عقارية بقيمة 5ر1 مليون دينار مقابل 8 قروض بقيمة 4ر1 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2020.وستمكن هذه القروض، وفق المصدر ذاته، من إدماج 113 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي المقتناة من الأصول والفروع مثلث نسبة 6ر55 بالمائة على مستوى عدد القروض المصادق عليها.