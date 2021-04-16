الرابطة 1 - اسامة بن اسحاق يدير لقاء النادي الصفاقسي والنجم الساحلي

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تم تعيين الحكم اسامة بن اسحاق لادارة المباراة المؤجلة بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي المقررة يوم الاحد بصفاقس لحساب الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسيدير فرج عبد اللاوي من جهته لقاء الترجي الرياضي وشبيبة القيروان الذي سيقام يوم الاحد برادس لحساب نفس الجولة.الاحد 18 افريلفي صفاقس - س 13 و30النادي الصفاقسي - النجم الساحلي اسامة بن اسحاقفي رادس - س 13 و30الترجي الرياضي - شبيبة القيروان فرج عبد اللاوي