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الرابطة 1 - اسامة بن اسحاق يدير لقاء النادي الصفاقسي والنجم الساحلي

Publié le Vendredi 16 Avril 2021 - 14:54 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - تم تعيين الحكم اسامة بن اسحاق لادارة المباراة المؤجلة بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي المقررة يوم الاحد بصفاقس لحساب الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسيدير فرج عبد اللاوي من جهته لقاء الترجي الرياضي وشبيبة القيروان الذي سيقام يوم الاحد برادس لحساب نفس الجولة.

الاحد 18 افريل

في صفاقس - س 13 و30
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي اسامة بن اسحاق
في رادس - س 13 و30
الترجي الرياضي - شبيبة القيروان فرج عبد اللاوي


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