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مفتي الجمهورية يتلقّى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

Publié le Mercredi 14 Avril 2021 - 15:47 قراءة: 0 د, 32 ث
تلقى مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ صبيحة اليوم الإربعاء 14 افريل 2021 الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان المعظم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويجدر التذكير أنّ المفتي كان قد أعلن سابقا أن اللقاح ضد فيروس كورونا لا يعتبر من نواقض الصيام، كما حث المواطنات والمواطنين على الإقبال بكثافة على التسجيل والتلقيح باعتبار أن الحملة الوطنية متواصلة دون إنقطاع لا سيما خلال شهر رمضان المعظم.


ووفق بلاغ لوزارة الصحة, قام مفتي الجمهورية بالتسجيل على منظومة evax قبل أن يحين دوره وتقع دعوته عبر الإرساليات القصيرة لتلقي اللقاح.

وتجدد وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية ومواصلة التسجيل على المنظومة الرقمية المخصصة للغرض.


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