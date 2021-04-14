مفتي الجمهورية يتلقّى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تلقى مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ صبيحة اليوم الإربعاء 14 افريل 2021 الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان المعظم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ويجدر التذكير أنّ المفتي كان قد أعلن سابقا أن اللقاح ضد فيروس كورونا لا يعتبر من نواقض الصيام، كما حث المواطنات والمواطنين على الإقبال بكثافة على التسجيل والتلقيح باعتبار أن الحملة الوطنية متواصلة دون إنقطاع لا سيما خلال شهر رمضان المعظم.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة, قام مفتي الجمهورية بالتسجيل على منظومة evax قبل أن يحين دوره وتقع دعوته عبر الإرساليات القصيرة لتلقي اللقاح.
وتجدد وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية ومواصلة التسجيل على المنظومة الرقمية المخصصة للغرض.
ويجدر التذكير أنّ المفتي كان قد أعلن سابقا أن اللقاح ضد فيروس كورونا لا يعتبر من نواقض الصيام، كما حث المواطنات والمواطنين على الإقبال بكثافة على التسجيل والتلقيح باعتبار أن الحملة الوطنية متواصلة دون إنقطاع لا سيما خلال شهر رمضان المعظم.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة, قام مفتي الجمهورية بالتسجيل على منظومة evax قبل أن يحين دوره وتقع دعوته عبر الإرساليات القصيرة لتلقي اللقاح.
وتجدد وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية ومواصلة التسجيل على المنظومة الرقمية المخصصة للغرض.
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