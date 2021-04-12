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بطولة شارلستون (2) - انس جابر تواجه في الدور الاول السويسرية ستيفاني فوغيل

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 08:57 قراءة: 0 د, 23 ث
وات - تواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر يوم الثلاثاء في الدور الاول من بطولة شارلستون الامريكية (2) التي تقام مقابلاتها على ملاعب ترابية السويسرية ستيفاني فوغيل.

وكانت انس جابر بلغت الاسبوع الماضي الدور نصف النهائي من نفس البطولة قبل ان تنهزم امام المونتينيغرية دانكا كوفينيتش بمجموعتين بلا رد.


وتقدمت انس جابر مرتبة واحدة في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصبح في المركز السابع والعشرين عالميا بينما بقيت منافستها السويسرية ستيفاني فوغيل في المركز 127 عالميا.



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