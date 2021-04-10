السباح التونسي ايوب الحفناوي في تربص بتركيا استعدادا للالعاب الاولمبية

يجري السباح التونسي ايوب الحفناوي تربصا تحضيريا بمدينة انطاليا التركية من 11 الى 25 افريل الجاري في اطار استعداداته للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 23 جويلية الى 8 اوت القادمين.واضافت الجامعة التونسية للسباحة على موقعها الرسمي على الفايسبوك ان ايوب الحفناوي سيجري هذا التربص تحت اشراف طاقمه المعتاد المتكون من الثنائي سامي عاشور وجبران الطويلي.وكان ايوب الحفناوي (18 عاما) ضمن تاهله الى الالعاب الاولمبية باحتلاله المركز الرابع في سباق 800م سباحة حرة خلال بطولة العالم للاواسط التي اقيمت في شهر اوت 2019 في العاصمة المجرية بودابست بزمن قدره 7دق و49ث و09.