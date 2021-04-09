البرلمان يعتبر احياء ذكرى عيد الشهداء، اعتزازا بتضحيات الشعب في سياق النضال الوطني من أجل الاستقلال

عبر مجلس نواب الشعب في بلاغ صادر عنه الجمعة بمناسبة احياء الذكرى 83 لعيد الشهداء 09 أفريل 1938 ، عن اعتزاز التونسيين بتضحياته في سياق النضال الوطني من أجل الاستقلال.واعتبر المجلس أن هذه الذكرى، كانت محطة بارزة من محطات الحركة الوطنية طالب فيها الشعب ببرلمان تونسي تعبيرا عن تمسّكه بحقّه في ممارسة سيادته الوطنية وتحقيق استقلاله.وأضاف أن مطالبة الشعب ببرلمان تونسي، مثلت نقلة هامة في سياق النضال الوطني واجهتها قوات الاستعمار بكل عنف حيث فتحت النار على المتظاهرين ليصاب منهم الكثير من الجرحى وليرتفع شهداء الوطن الابرار الذين ساهموا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم الزكية في تصليب وحدة الشعب التونسي ونضاله الوطني من أجل استعادة سيادته.وأكد أن هذه الذكرى الوطنية ستبقى عزيزة على قلوب التونسيين ومناسبة لاستحضار نضالات الشعب من أجل بناء تونس دولة حاضنة لكل التونسيين وجامعة لكل الطاقات تحت راية وطنية واحدة.