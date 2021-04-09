المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن توقيتا جديدا لعمل الصيدليات على كامل تراب الجمهورية انطلاقا من اليوم الجمعة

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، مساء أمس الخميس، عن تغيير مواعيد فتح جميع الصيدليات الموزعة على كامل تراب الجمهوية، انطلاقا من اليوم الجمعة، وذلك على إثر إعلان الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا فرض حظر الجولان على كامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا.وتم تحديد ساعات العمل بصيدليات النهار، حسب بلاغ صادر عن مجلس الهيئة، من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الخامسة مساء ، من يوم الاثنين الى يوم الجمعة دون التوقف عن العمل من الساعة الواحدة الى الثالثة مساء، فيما تفتح صيدليات الليل أبوابها، خلال هذه الأيام، من الساعة الرابعة مساء الى الثامنة والنصف صباحا.أما أيام السبت فتشتغل صيدليات النهار من الساعة الثامنة والنصف الى الواحدة بعد الزوال، لتفتح صيدليات المناوبة أبوابها من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الخامسة مساء، في حين تعمل صيدليات الليل من الساعة الرابعة مساء الى الساعة الثامنة و النصف صباحا.وبالنسبة لأيام الأحد وأيام العطل الوطنية، فتشتغل صيدليات المناوبة من الساعة الثامنة والنصف الى الخامسة مساء ،لتفتح صيدليات الليل خلال هذه الأيام من الساعة الرابعة مساء إلى الثامنة والنصف صباحا.ولفتت الهيئة أن المواعيد الجديدة لعمل الصيدليات التي تم تحديدها بالتنسيق مع ادارة الصيدلية والدواء بوزارة الصحة، ستبقى سارية الى حين الاعلان عن قرار آخر بشأن حظر الجولان، مشيرة الى أن تعليق أوقات العمل على واجهات الصيدليات أمر اجباري.وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن جملة من القرارات الجديدة للحد من انتشار هذا الفيروس تمتد خلال الفترة من 9 أفريل الجاري وحتى يوم 30 من نفس الشهر، وأهمها فرض حظر الجولان من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا ، وإجبارية الحجر الصحي على الوافدين على تونس لمدة 5 أيام وغلق الأسواق الأسبوعية وإلغاء كل التجمعات .