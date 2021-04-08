الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 8 أفريل 2021

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الكاف: تسجيل حالتي وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

القصرين: ارتفاع حصيلة الإصابات جراء فيروس "كورونا" إلى 7880 إصابة وإستقرار حصيلة الوفيات في حدود 279 حالة

مدنين: تسجيل 4 وفيات و124 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

صفاقس: تسجيل 6 وفيات و177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الماضية



قابس: غلق معتمدية مارث واتخاذ اجراءات وقائية بسبب ارتفاع المؤشر الوبائي المرتبط بفيروس "كورونا"

باجة: تسجيل حالتي وفاة و37 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: غلق معتمدية مارث واتخاذ اجراءات وقائية بسبب ارتفاع المؤشر الوبائي المرتبط بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل 6 وفيات و112 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

سجّلت الادارة الجهوية للصحّة بالكاف، اليوم الخميس، في حصيلة جديدة للاحصائيات اليوميّة المتصلة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد بالجهة، حالتي وفاة و53 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بعد تلقي نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 149 عينة رفعت بتاريخ 06 أفريل الجاري.وارتفع بذلك، عدد الوفيات إلى 186 حالة وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة في الجهة إلى 5961 إصابة، منها 5392 حالة تعافي.وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن عدد المقيمين بالمستشفيات سجل إرتفاعا ملحوظا حيث بلغ 62 مصابا، 15 منهم بأقسام الانعاش، فيما يخضع 569 شخصا للحجر الصحي، وذلك في أعلى حصيلة تسجلّها الجهة منذ بداية انتشار الوباء.إرتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس "كورونا" المستجد بولاية القصرين، منذ ظهور الوباء إلى حدود اليوم الخميس، إلى 7880 إصابة، بعد رصد 101 إصابة جديدة، مساء أمس الاربعاء من جملة 228 تحليلا مخبريّا، فيما لم تسجل الجهة خلال الـ24 ساعة الاخيرة أية حالة وفاة، ليستقر إجمالي الوفيات بالجهة منذ إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط، في حدود 279 حالة، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.وبيّن الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن الوضع الوبائي بالجهة ينذر بالخطر في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة بالوباء في مختلف معتمديات الولاية، وذلك بسبب حالة التراخي والتسيّب في صفوف عدد كبير من المواطنين فيما يتعلق بالإلتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي وقواعد حفظ الصحة.وجدّد بالمناسبة، دعوته إلى كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وتوخي الحذر والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي توقيا من مخاطر العدوى بالفيروس، مع المبادرة بالتسجيل على منصة التلاقيح.وذكر، بخصوص عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد وباء "كورونا" بالجهة منذ بدء الحملة في 13 مارس الجاري الى حدود اليوم الخميس، 2740 شخصا بين إطارات طبيّة وشبه طبيّة وكبار السنّ، ملاحظا أن الإقبال على حملة التلقيح يبقى دون المأمول، آملا في ارتفاع نسق الاقبال مستقبلا.يشهد نسق العدوى بفيروس "كورونا" في ولاية مدنين نسقا تصاعديا، حيث سجلت الجهة خلال الـ24 ساعة الماضية، 124 إصابة محليّة جديدة، أغلبها بجزيرة جربة وجرجيس وبن قردان، فضلا عن رصد 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 415 حالة، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحّة بمدنين، الدكتور زيد العنز.وأرجع الدكتور العنز، في تصريح لـ(وات)، تراجع عدد الاصابات خلال الـ24 ساعة المنقضية بكل من مدنين الكبرى ومعتمديتي بني خداش وسيدي مخلوف، الى نقص معدات رفع العينات، مشيرا الى أن الاصابات الجديدة توزععت الى 43 إصابة بحومة السوق، و32 اصابة بجرجيس، و23 ببن قردان، و19 بميدون، و9 بمدنين الجنوبية، و3 بمدنين الشمالية، وإصابة واحدة بأجيم، لتطور بذلك العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء إلى 10 الاف و703 اصابات.في المقابل، سجّلت ولاية مدنين، 74 حالة شفاء، منها 25 حالة شفاء بحومة السوق، و12 بميدون، و8 ببن قردان، و7 بكل من جرجيس ومدنين الجنوبية، و6 بمدنين الشمالية، و5 ببني خداش، و3 حالات شفاء بسيدي مخلوف، وحالة شفاء واحدة بأجيم، ما رفع إجمالي حالات الشفاء الى 9150 حالة.من جانب آخر، لاحظ ذات المصدر، الفريق الصحي ينهي اليوم عملية المسح بمعتمدية مدنين الجنوبية، التي كانت انطلقت يوم أمس الاربعاء، على ان تشمل هذه العملية اليوم وسط مدينة مدنين، ومنطقة وادي السدر، للوقوف على مدى مناعة الاشخاص ضد فيروس "كورونا"، ومدى ضرورة قيامهم بالتلقيح.وفيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس "كورونا"، فقد بلغ الى غاية يوم أمس، 5720 شخصا بين مهنيي الصحة الذين انطلقوا في تلقي الجرعة الثانية (138 شخصا)، او من كبار السن وذلك بتلقيح 675 شخصا، بعد تدارك الخطأ الذي ورد يوم أمس بالارساليات القصيرة التي تلقاها عدد من المسجلين حملت تاريخ يوم 4 جويلية بدلا عن يوم 7 أفريل، ما أدى الى اكتظاظ في مركزي التلقيح الجهويين بمدنين وجربة.سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية 6 وفيات جديدة و177 إصابة (على مجموع 579 تحليلا) بفيروس "كورونا" مقابل 46 حالة تعافي من الوباء، وفق ما كشف عنه البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الخميس.ومع تواصل النسق التصاعدي لانتشار الوباء تزايدت أرقام الإيواء الطبي والتكفل بالمصابين، حيث يقيم حاليا 28 مصابا بأقسام العناية المركزة و124 مصابا بقسم "كوفيد +" و60 مصابا بالمصحات الخاصة.وقد بلغت الوفيات الناجمة عن الوباء في الجهة إلى حد الآن 719 حالة وفاة، والحالات الإيجابية 26453 حالة، وحالات التعافي من الفيروس 23272 حالة.مسكقرر والي قابس منجي ثامر مساء امس الاربعاء، غلق معتمدية مارث وتعليق صلاة الجمعة بكافة جوامع المعتمدية ومنع استعمال الطاولات والكراسي بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم بهذه المنطقة.وجاءت هذه القرارات، وفق ما ورد في اعلان تم نشره لعموم المواطنين واطلعت عليه (وات) بناء على مداولات اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة "كورونا" المجتمعة يوم 05 افريل واستنادا الى قرارات الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة الفيروس بتاريخ 07 افريل وبالنظر الى ارتفاع المؤشر الوبائي بمعتمدية مارث الذي بلغ مستوى "الاختطار المرتفع" وبهدف كسر حلقات العدوى بالفيروسسجلت ولاية باجة امس الاربعاء حالتي وفاة لرجلين (59 و66 سنة) جراء اصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالمستشفي المحلي بتبرسق والمستشفي الجهوى بباجة، ليرتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس بالجهة الى 165 شخصا.كما تم تسجيل 37 اصابة جديدة بالفيروس منها 14 اصابة بمعتمدية تبرسق التى تسجل منذ ايام ارتفاعا في عدد للاصابات، وتتوزع بقية الحالات على ومعتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية (11 حالة اصابة)، ومجاز الباب (9 حالات)، وقبلاط (حالتان)، وتستور (حالة واحدة)، ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 5240 حالة من جملة 17251 تحليلا تم اجراوها.وبلغت نسبة التعافي من الفيروس 91,64 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4802 اشخاص، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة.قرر والي قابس منجي ثامر مساء امس الاربعاء، غلق معتمدية مارث وتعليق صلاة الجمعة بكافة جوامع المعتمدية ومنع استعمال الطاولات والكراسي بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم بهذه المنطقة.وجاءت هذه القرارات، وفق ما ورد في اعلان تم نشره لعموم المواطنين واطلعت عليه (وات) بناء على مداولات اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة "كورونا" المجتمعة يوم 05 افريل واستنادا الى قرارات الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة الفيروس بتاريخ 07 افريل وبالنظر الى ارتفاع المؤشر الوبائي بمعتمدية مارث الذي بلغ مستوى "الاختطار المرتفع" وبهدف كسر حلقات العدوى بالفيروسسجلت ولاية نابل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 521 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدراة الجهوية للصحة مساء امس الاربعاء على صفحتها الرسميةوأوضحت الادارة الجهوية للصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة بتاريخ امس الاربعاء وحالتي وفاة اول أمس الثلاثاء وحالة وفاة يوم الاثنين وحالة وفاة سادسة يوم الاحد تم التبليغ عنها يوم أمسكما سجلت الجهة ارتفاعا في عدد الحالات النشيطة لتبلغ 632 حالة بعد تسجيل 112 إصابة محلية جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 16928 حالة، وبلغ عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من المصابين بالفيروس 43 حالة .