دورة شارلستاون الامريكية للتنس - انس جابر تفوز على الايطالية مارتينا تريفزان 2- صفر

وات - فازت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر ( مصنفة 28 عالميا) مساء الثلاثاء في الدور الاول من دورة شارلستاون الامريكية للتنس على الايطالية مارتينا ترافيزان ( مصنفة 99) بنتيجة 2- صفر ( 6-2) و(6-2)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 223763