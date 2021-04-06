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دورة شارلستاون الامريكية للتنس - انس جابر تفوز على الايطالية مارتينا تريفزان 2- صفر

Publié le Mardi 06 Avril 2021 - 22:08 قراءة: 0 د, 10 ث
وات - فازت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر ( مصنفة 28 عالميا) مساء الثلاثاء في الدور الاول من دورة شارلستاون الامريكية للتنس على الايطالية مارتينا ترافيزان ( مصنفة 99) بنتيجة 2- صفر ( 6-2) و(6-2)


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