دورة شارلستاون الامريكية للتنس - انس جابر تفوز على الايطالية مارتينا تريفزان 2- صفر

وات -

فازت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر ( مصنفة 28 عالميا) مساء الثلاثاء في الدور الاول من دورة شارلستاون الامريكية للتنس على الايطالية مارتينا ترافيزان ( مصنفة 99) بنتيجة 2- صفر ( 6-2) و(6-2)