الاتحاد المنستيري - عفوان الغربي مدربا جديدا

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اعلن الاتحاد المنستيري عن تعيين عفوان الغربي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب لسعد جردة الشابي المنسحب اثر هزيمة الفريق في باجة 3-0 يوم الاحد الماضي في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.واعرب الغربي في تصريح مسجل نشر على الصفحة الرسمية للفريق بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن امله في ان تكون هذه التجربة الجديدة ناجحة متقدما بالشكر للهيئة المديرة للاتحاد المنستيري وعلى راسها احمد البلي على الثقة الممنوحة في شخصه للاشراف على المقاليد الفنية لفريق اكابر كرة القدم.واضاف بانه سيعمل على تحقيق نتائج ايجابية في الجولات المتبقية من الموسم الحالي بدءا بالمباراة المهمة التي تنتظر الفريق غدا ضد النادي الافريقي وذلك من اجل جني اكبر عدد من النقاط وانهاء البطولة في افضل مرتبة ممكنة.