الرابطة الاولى - الجولة 22 - النتائج والترتيب

وات -

في القيروانشبيبة القيروان 1محمد المطيري (26)اتحاد بن قردان 2محمد بن طرشة (ض ج 15) ولؤي بن حسين (45)الاحد 4 افريلفي المنزه -النادي الافريقي 2احمد خليل د5 وبلال العيفة د70 من ضربة جزاءمستقبل سليمان 1يوسف مصراطي د41في باجة -الاولمبي الباجي 3عبد الرحمان الحنشي د5 ومراد هذلي د45 من ضربة جزاء وفراس عيفية د71الاتحاد المنستيري صفرفي تطاوين -اتحاد تطاوين صفرنجم المتلوي صفرويذكر ان مقابلات :الملعب التونسي - الترجي الرياضيمستقبل الرجيش - النجم الساحليالنادي الصفاقسي - النادي البنزرتيسيتم تعيينها لاحقا بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي.1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 92- النجم الساحلي 40 19 12 4 3 33 153 - اتحاد بن قردان 36 22 9 9 4 23 144- مستقبل الرجيش 31 21 8 7 6 21 165- النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10مستقبل سليمان 30 22 8 6 8 27 307- الاتحاد المنستيري 27 21 7 6 8 22 20- الاولمبي الباجي 27 21 7 6 8 19 19- نجم المتلوي 26 21 6 8 8 13 1810- الملعب التونسي 25 21 5 10 6 20 18- النادي الافريقي 25 22 5 10 7 22 28اتحاد تطاوين 24 21 5 9 7 16 2213- النادي البنزرتي 20 21 5 5 11 13 25----------------------------14- شبيبة القيروان 3 21 0 3 18 11 45 ( نزلت)