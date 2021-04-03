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امكانية تغيير مواعيد رحلات الخطوط التونسية دون تسليط أي غرامة

Publié le Samedi 03 Avril 2021 - 11:57 قراءة: 0 د, 35 ث
أكّدت شركة الخطوط التونسية إمكانية تغيير مواعيد الرحلات دون تسليط أي غرامة على التذاكر المقتناة إلى موفى جوان 2021 لاستخدامها قبل موفى ديسمبر 2021.

وأوضحت الخطوط التونسيّة، في بلاغ نشرته مساء أمس الجمعة، قبولها تطبيق تعديل للتعريفة في حال عدم توفر التعريفة الأوليّة.
وأشارت إلى أنّ هذا القرار يهدف الى إضفاء مزيد من المرونة على رحلاتها وتوسيع سياسة تخفيف شروط التكاليف، نظرا لتطوّر ظروف السفر.


وذكّرت بضرورة إجراء أي تعديل على التذكرة قبل 24 ساعة من تاريخ مغادرة الرحلة الأولى. وفي صورة عدم الحضور، سيتم تطبيق شروط التعريفة الأولية.

وبامكان المسافرين الحصول على مزيد المعلومات على الأرقام التالية:
من تونس : 77 77 10 81
من خارج تونس : (+216) 70 103 700 / (+216) 70101300



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