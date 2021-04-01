البنك المركزي: تطور عائدات العمل المجمّعة بنسبة 9 بالمائة الى غاية 20 مارس 2021

وات -

تطورت عائدات العمل المجمّعة بنسبة 9 بالمائة لتبلغ 1286 مليون دينار، الى غاية يوم 20 مارس 2021، في حين تقلصت العائدات السياحية المجمّعة بنسبة 59 بالمائة (354 مليون دينار) في الفترة ذاتها، وفق المؤشرات المالية والنقدية التي نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس.وأشار البنك المركزي، وفق المؤشرات ذاتها، الى ارتفاع خدمة الدين الخارجي المجمعة بنحو 15 بالمائة لتناهز 1730 مليون دينار.وأكد تحسن الموجودات الصافية من العملة الصعبة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، لتبلغ 8ر21 مليار دينار (أي ما يعادل 156 يوم توريد) مقابل 20 مليار دينار، مع موفى مارس 2020 ( اي ما يعادل 115 يوم توريد).ويقدر الحجم الجملي لاعادة تمويل البنوك، مع موفى مارس 2021، بحوالي 5ر8 مليار دينار، لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 19 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. في المقابل، شهد الحجم الجملي للمبادلات بين البنوك ارتفاعا بنسبة 4ر19 بالمائة لتبلغ 1363 مليون دينار.