وزارة المرأة تنظم معرض الحرفيات والأسر المنتجة من 4 إلى 8 أفريل الجاري بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس

تنظم وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بمناسبة شهر رمضان معرض الحرفيات والأسر المنتجةمن 4 إلى 8 أفريل الجاري بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس (ولاية أريانة)، وذلك تحت شعار "جودة المنتوج عنواني والحفاظ على صحتي رهانيويوفر هذا المعرض حسب بلاغ وزارة المرأة فضاء من المنتج إلى المستهلك يراعى برتوكولات السلامة الصحية لعرض وتسويق المنتجات الحرفية والتقليدية في ظل جائحة كوفيد-19 وتعرض فيه الحرفيات والأسر المنتجة المنتفعة ببرامج التمكين الاقتصادي للوزارةوأضافت الوزارة في بلاغها أن من شأن هذا المعرض أن يمكن الأسر التونسية من اقتناء منتجات حرفية تقليدية ذات جودة بأسعار تنافسية تراعي ميزانياتها من جهة ويساعد الحرفيات والأسر المنتجة على ترويج منتوجاتهم من جهة ثانيةكما يهدف أساسا إلى التعريف بقيمة أعمال الحرفيات المنتفعات ببرامج التمكين الاقتصادي لوزارة المرأة وتخصيص مناسبات تساعدهن على التسويق في مختلف مسالك الترويج الممكنة وتحسين مساهمتهن في الدورة الاقتصادية بما يتوفر لفائدتهن من فضاءات تواصل وتبادل الخبرات في مجال أساليب الارتقاء بقدراتهن الإنتاجيةوتتمثل المنتوجات المعروضة للتسويق في العولة التونسية (توابل وبهارات وعصائر) والمنتوجات ذات المنشأ والبيولوجية (معجون، منتوجات الصبار...) ومنتوجات العسل ومشتقاته وتقطير الزيوت النباتية والحلويات التقليدية التونسية ومنتوجات الخزف والفخار ومواد التجميل والعطورات