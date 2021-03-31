مهرجان نواة من 2 إلى 4 أفريل في نسخته الأولى

إحياء للذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، تنظم المنصّة الإعلامية "نواة"، من 2 إلى 4 أفريل الجاري، مجموعة من الأنشطة الإعلامية والثقافية في مقرها الجديد الكائن بــ (A18) شارع المدينة المنوّرة، تونس البلفيدير. تتضمن البرمجة عرض أفلام، ونقاشات، ومعرض صور، وحفل موسيقي، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مرافقة.يُفتتح اليوم الأوّل من مهرجان نواة بمعرض«Psycaricatures» ، لرسام الكاريكاتير "Z"، يليه نقاش حول الرسم للصحافة في تونس. ويتضمن سيكون اليوم الثاني نقاشا حول "وصم الأحياء الشعبية من قبل وسائل الإعلام "، على هامش مشروع "حومة في آر" « 7ouma VR »للمخرج سليم حربي. وهي دعوة لجولة داخل الأحياء الشعبية عبر الواقع الافتراضي. بسيكاريكاتور «Psycaricatures» و حومة في آر« 7ouma VR » هما أوّل ثمار مشروع "إيناوايشون" Innawaation، الحاضن للمشاريع الإعلامية الإبداعية.وتتواصل البرمجة مع العرض الأول لفيلم « Non Grata » لحمادي الأسود. يتناول هذا الفيلم القصير، الذي أنتج بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الوضع القانوني للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، في تونس وانعكاساته على حقوقهم و حرياتهم. و سيكرس اليوم الثالث والأخير لعرض الفيلم الوثائقي « Génération Manich Msameh» ، الذي أنتجته "نواة". يعقب العرض حفل موسيقي للفنانة، بديعة بوحريزي.