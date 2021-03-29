الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية والعشرين

وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:
في بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين امير لوصيف
في المتلوي - س 14
نجم المتلوي - الملعب التونسي عامر شوشان
في المنستير - س 14
الاتحاد المنستيري - مستقبل الرجيش وليد الجريدي
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - النادي الافريقي الصادق السالمي
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - الاولمبي الباجي نعيم حسني
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - شبيبة القيروان سفيان قتات
وتم تاجيل لقاء الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
في بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين امير لوصيف
في المتلوي - س 14
نجم المتلوي - الملعب التونسي عامر شوشان
في المنستير - س 14
الاتحاد المنستيري - مستقبل الرجيش وليد الجريدي
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - النادي الافريقي الصادق السالمي
في بنزرت - س 14
النادي البنزرتي - الاولمبي الباجي نعيم حسني
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - شبيبة القيروان سفيان قتات
وتم تاجيل لقاء الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 223224