الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية والعشرين

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الاربعاء:في بن قردان - س 14اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين امير لوصيففي المتلوي - س 14نجم المتلوي - الملعب التونسي عامر شوشانفي المنستير - س 14الاتحاد المنستيري - مستقبل الرجيش وليد الجريديفي حمام سوسة - س 14النجم الساحلي - النادي الافريقي الصادق السالميفي بنزرت - س 14النادي البنزرتي - الاولمبي الباجي نعيم حسنيفي سليمان - س 14مستقبل سليمان - شبيبة القيروان سفيان قتاتوتم تاجيل لقاء الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الى موعد لاحق بسبب الالتزامات القارية للترجي الرياضي.