الرابطة 1: لقاء متاخر- الترجي التونسي يفوز على الاتحاد المنستيري ويعزز موقعه في الصدارة

وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة 1 - 0 اليوم في ملعب المنزه في اطار لقاء متأخر لحساب الجولة 15 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد للترجي عن طريق اللاعب الغاني خالد عبد الباسط في الدقيقة 82.
وبفوزه الخامس عشر رفع الترجي الرياضي التونسي رصيده من النقاط الى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد الرياضي المنستيري عند النقطة 27 في المرتبة السادسة.
الترتيب :
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 9
2- النجم الساحلي 39 18 12 3 3 31 13
3 - اتحاد بن قردان 32 20 8 8 4 19 12
4-النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10
5-مستقبل الرجيش 28 20 7 7 6 18 14
6- الاتحاد المنستيري 27 19 7 6 6 20 14
7- مستقبل سليمان 27 20 7 6 7 24 27
8- الملعب التونسي 25 20 5 10 5 20 17
9- الاولمبي الباجي 24 19 6 6 7 16 18
10- اتحاد تطاوين 22 19 5 7 7 15 21
- نجم المتلوي 22 20 5 7 8 12 18
12- النادي الافريقي 21 20 4 9 7 18 25
13- النادي البنزرتي 17 20 4 5 11 12 25
14- شبيبة القيروان 3 19 0 3 16 9 40
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وجاء الهدف الوحيد للترجي عن طريق اللاعب الغاني خالد عبد الباسط في الدقيقة 82.
وبفوزه الخامس عشر رفع الترجي الرياضي التونسي رصيده من النقاط الى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد الرياضي المنستيري عند النقطة 27 في المرتبة السادسة.
الترتيب :
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 9
2- النجم الساحلي 39 18 12 3 3 31 13
3 - اتحاد بن قردان 32 20 8 8 4 19 12
4-النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 10
5-مستقبل الرجيش 28 20 7 7 6 18 14
6- الاتحاد المنستيري 27 19 7 6 6 20 14
7- مستقبل سليمان 27 20 7 6 7 24 27
8- الملعب التونسي 25 20 5 10 5 20 17
9- الاولمبي الباجي 24 19 6 6 7 16 18
10- اتحاد تطاوين 22 19 5 7 7 15 21
- نجم المتلوي 22 20 5 7 8 12 18
12- النادي الافريقي 21 20 4 9 7 18 25
13- النادي البنزرتي 17 20 4 5 11 12 25
14- شبيبة القيروان 3 19 0 3 16 9 40
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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