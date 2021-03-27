الرابطة 1: لقاء متاخر- الترجي التونسي يفوز على الاتحاد المنستيري ويعزز موقعه في الصدارة

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فاز الترجي الرياضي التونسي على الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة 1 - 0 اليوم في ملعب المنزه في اطار لقاء متأخر لحساب الجولة 15 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وجاء الهدف الوحيد للترجي عن طريق اللاعب الغاني خالد عبد الباسط في الدقيقة 82.وبفوزه الخامس عشر رفع الترجي الرياضي التونسي رصيده من النقاط الى 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد الرياضي المنستيري عند النقطة 27 في المرتبة السادسة.1- الترجي الرياضي 46 18 15 1 2 27 92- النجم الساحلي 39 18 12 3 3 31 133 - اتحاد بن قردان 32 20 8 8 4 19 124-النادي الصفاقسي 30 18 8 6 4 22 105-مستقبل الرجيش 28 20 7 7 6 18 146- الاتحاد المنستيري 27 19 7 6 6 20 147- مستقبل سليمان 27 20 7 6 7 24 278- الملعب التونسي 25 20 5 10 5 20 179- الاولمبي الباجي 24 19 6 6 7 16 1810- اتحاد تطاوين 22 19 5 7 7 15 21- نجم المتلوي 22 20 5 7 8 12 1812- النادي الافريقي 21 20 4 9 7 18 2513- النادي البنزرتي 17 20 4 5 11 12 2514- شبيبة القيروان 3 19 0 3 16 9 40