كرة السلة - الاتحاد المنستيري يفوز على الزهراء الرياضية ويعمق الفارق في الصدارة

وات - عمق الاتحاد المنستيري حامل اللقب الفارق في الصدارة بفوزه على ضيفه وملاحقه المباشر الزهراء الرياضية 80-75 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
ورفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 7 نقاط في اعلى الترتيب واصبح يبتعد بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي تحتل المركز الثاني ب5 نقاط.
وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة :
الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية 80-75
الملعب النابلي - شبيبة القيروان 66-58
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي 60-57
الترتيب
الفريق النقاط لعب
الاتحاد المنستيري 7 3
الزهراء الرياضية 5 3
شبيبة القيروان 4 3
النجم الرادسي 4 3
الملعب النابلي 4 3
الدالية الرياضية بقرمبالية 4 3
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ورفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 7 نقاط في اعلى الترتيب واصبح يبتعد بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي تحتل المركز الثاني ب5 نقاط.
وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة :
الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية 80-75
الملعب النابلي - شبيبة القيروان 66-58
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي 60-57
الترتيب
الفريق النقاط لعب
الاتحاد المنستيري 7 3
الزهراء الرياضية 5 3
شبيبة القيروان 4 3
النجم الرادسي 4 3
الملعب النابلي 4 3
الدالية الرياضية بقرمبالية 4 3
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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