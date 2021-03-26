كرة السلة - الاتحاد المنستيري يفوز على الزهراء الرياضية ويعمق الفارق في الصدارة

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عمق الاتحاد المنستيري حامل اللقب الفارق في الصدارة بفوزه على ضيفه وملاحقه المباشر الزهراء الرياضية 80-75 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.ورفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 7 نقاط في اعلى الترتيب واصبح يبتعد بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي تحتل المركز الثاني ب5 نقاط.الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية 80-75الملعب النابلي - شبيبة القيروان 66-58الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي 60-57الاتحاد المنستيري 7 3الزهراء الرياضية 5 3شبيبة القيروان 4 3النجم الرادسي 4 3الملعب النابلي 4 3الدالية الرياضية بقرمبالية 4 3