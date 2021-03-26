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كرة السلة - الاتحاد المنستيري يفوز على الزهراء الرياضية ويعمق الفارق في الصدارة

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 18:30 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - عمق الاتحاد المنستيري حامل اللقب الفارق في الصدارة بفوزه على ضيفه وملاحقه المباشر الزهراء الرياضية 80-75 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
ورفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 7 نقاط في اعلى الترتيب واصبح يبتعد بفارق نقطتين على الزهراء الرياضية التي تحتل المركز الثاني ب5 نقاط.

وفي ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة :

الاتحاد المنستيري - الزهراء الرياضية 80-75
الملعب النابلي - شبيبة القيروان 66-58
الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الرادسي 60-57

الترتيب
الفريق النقاط لعب
الاتحاد المنستيري 7 3
الزهراء الرياضية 5 3
شبيبة القيروان 4 3
النجم الرادسي 4 3
الملعب النابلي 4 3
الدالية الرياضية بقرمبالية 4 3

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