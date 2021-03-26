المدرب منذر الكبير : البدلاء قدموا الاضافة وهناك عدة امور في حاجة للتطوير

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أعرب المدرب الوطني المنذر الكبير عن سعادته بعد فوز المنتخب التونسي بنتيجة عريضة على المنتخب الليبي 5 - 2 ، في المقابلة التي جرت ليلة أمس الخميس ببنغازي في اطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس افريقيا للأمم الكاميرون 2021وأكد المنذر الكبير في تصريح نقلته صفحة الجامعة التونسية لكرة القدم على "فايس بوك" أنّ المنتخب خرج من اللقاء بعديد المكاسب مؤكدا على ان الفريق تميز بادائه وخصوصا في الشوط الثاني الذي تجسّمت فيه الفرص الى أهداف، مشيدا في ذلك بانضباط اللاعبين في جميع المستويات وبالاضافة الكبيرة التي قدّمها اللاعبون البدلاء.وبيّن أنّ هناك بعض النقائص ظهرت للفريق خلال الشوط الأول نتج عنها قبول هدف، وفرص خطيرة للمنافس، الأمر الذي يستوجب مستقبلا المراجعة، قائلا في ذلك، "هناك مكاسب و هناك أمور في حاجة للتطوير".من جهته، عبّر اللاعب بلال عيسى العيدوني في أول مقابلة له بقيمص المنتخب الوطني التونسي، عن سعادته بالانتصار الذي لم يكن سهلا، وفق رأيه، معربا عن ارتياحه لتمكن المنتخب من الرجوع في النتيجة اثر افتتاح المنتخب الليبي للنتيجة .وبدوره بيّن اللاعب أنيس بن سليمان أنّ الهدف الذي سجله في اللقاء رفع من معنوياته ومن معنويات بقية اللاعبين، في وقت مهم كانت فيه السيطرة لعناصر المنتخب الليبي، وهو رأي سانده فيه محمد دراغر الذي أثنى عن عودة الفريق الوطني في النتيجة بعد بداية صعبة، ليخرج اثرها بانتصار باهر(5-2) ، وبـ3 نقاط.أما المهاجم سيف الدين الجزيري فقد عبّر عن سعادته بتسجيله لثنائية، مشيرا الى أنّ مثل هذه المقابلات تعتبر لعناصر المنتخب خير تحضير لتصفيات كأس العالم.وبين اللاعب العائد الى صفوف المنتخب محمد علي بن رمضان أنّ جميع اللاعبين قدموا مقابلة رائعة من جميع النواحي، وأنّ القادم سيكون أفضل.ويخوض المنتخب التونسي يوم الاحد مباراته الاخيرة في تصفيات كاس امم افريقيا "الكامرون 2021 " مع منتخب غينيا الاستوائية . وقد ضمن المنتخبان تاهلهما الى النهائيات الافريقية عن المجموعة العاشرة