سفير الاتحاد الأوروبي بتونس: الباعثون الشبان يمثلون المؤهل الحقيقي لنجاح التنمية المستدامة في تونس

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قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو ان المستثمرين الشبان يمثلون المؤهل الحقيقي لنجاح التنمية المستدامة في تونس، معربا عن اعجابه بقيم المثابرة والالتزام التي لمسها لدى عدد من المستثمرين الشباب خلال زيارته مؤخرا الى ولاية صفاقس.وكانت الزيارة الميدانية، التي أداها سفير الاتحاد الأوروبي بتونس الى جهة صفاقس في الفترة من 18 إلى 20 مارس 2021 مناسبة للاطلاع بالخصوص على عدد من المشاريع النسائية الناجحة بجزيرة قرقنة، ومن أبرزها مشروع لتصنيع المواد التجميلية من النباتات العطرية والطبية ومشروع للمنتوجات التقليدية المصنوعة من الخشب واخر لتحويل المنتوجات المشتقة من الحليب.وأضاف كورنارو، وفق بلاغ اعلامي لبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، إن تمويل الاتحاد الأوروبي لهذا الصنف من المشاريع يهدف إلى تثمين المنتجات المحلية ودعم التنمية المحلية والمبادرة النسائية خاصة، مؤكدا الحرص على تحسين مناخ الأعمال والحوكمة الاقتصادية بما يتناسب مع هذه المبادرات الاستثمارية.كما تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس على دعم مشاريع السياحة البديلة التي توفر فرض تشغيلية هامة لشباب جزيرة قرقنة، على غرار مشروع القارب السياحي ومشروع مسلك الدراجات الهوائية لاستكشاف الجزيرة وسواحلها.والتقى سفير الاتحاد الأوروبي بتونس خلال نفس الزيارة بباعثي مشروع لجمع النفايات البلاستيكية وفرزها، أنجز بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وساهم في الحد من التلوث في جزيرة قرقنة ومكن من رسكلة النفايات من قبل عدد من المؤسسات الأوروبية المختصة (صناعة السيارات، صنع تجهيزات الرياضات البحرية، صنع الأحذية..).وأعرب ماركوس كورنارو خلال لقاء جمعه بعدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية صفاقس، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات التجارية لتمكين تونس من التمتع على غرار مصر والمغرب، من النفاذ إلى الأسواق بامكانيات أكثر ملاءمة وتتيح الترفيع في مداخيل المنتجين.