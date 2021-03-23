تطاوين: إضراب حضوري بـ3 أيام في حضائر خمس شركات للاعاشة والتموين العاملة في صحراء الجهة

وات -

قرّر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين، تنفيذ إضراب حضوري في حضائر خمس شركات إعاشة تعمل في حقول البترول في صحراء الجهة، وذلك لمدة 3 أيام بداية من يوم الاربعاء 31 مارس الجاري الى غاية يوم 2 افريل القادم، وفق ما أكده الكاتب العام الجهوي للاتحاد، الشريف بريني.وبيّن ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، بأنه تلقى دعوة لجلسة صلحية في هذا الشأن يوم الثلاثاء القادم، لفتح الحوار مجددا مع أصحاب هذه الشركات، التي لا يحترم أغلبها حقوق العمال، حسب قوله، مشيرا الى ان الاتحاد حريص على إعادة فتح النزل المغلقة في الجهة واستئناف نشاطها لضمان استمرارية العمل فيها.يذكر ان الاتحاد الجهوي، كان قد أصدر نهاية الاسبوع الماضي، برقية اضراب بعد انعقاد الهيئة الادارية القطاعية الجهوية، بحضور الجامعة العامة لقطاع الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، والتي تم خلالها الخوض فيما آلت اليه الاوضاع بأعوان وإطارات شركات الاعاشة والتموين العاملة في الصحراء وفي النزل بالجهة.وقد حددت البرقية مطالب العمال، والمتمثلة في استمرارية العمل للاعوان بنفس الشركات الطالبة لخدمات الاعاشة والتموين بكامل الحقوق والمكاسب بما في ذلك الاقدمية وبنفس التصنيف المهني، وادراج كافة اعوان الاعاشة والتموين والاقامة في كراس الشروط، واحداث عقد نموذجي موحد خاص بعمال الاعاشة والتموين والاقامة بالصحراء، الى جانب تفعيل كل الاتفاقات المبرمة والممضاة بجميع محاضر الجلسات بين الطرف الاجتماعي ومختلف هذه الشركات المنتصبة بصحراء تطاوين، وإعادة نشاط النزل المغلقة في الجهة.