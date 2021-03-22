نسبة تقدم تهيئة عدد من المناطق الخضراء التابعة لبلدية تونس تصل الى 90 بالمائة

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قالت رئيسة لجنة المناطق الخضراء ببلدية تونس هندة عباس ان نسبة تقدم تهيئة عدد من المناطق الخضراء التابعة للبلدية بلغت ال90 بالمائة.وبينت هندة عباس اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عملية التهيئة تتنزل في اطار المشاريع التشاركية لسنتي 2019 و2020 الخاصة بالمناطق الخضراء مبرزة انه تم رصد ما قيمته 2 مليون دينارلتهيئة بعض المناطق الخضراء في مختلف الدوائر التابعة لبلدية تونس.واوضحت ان هذه المناطق الخضراء تتواجد بمختلف الدوائر على غرار حديقة الحوت بالدائرة البلدية بباب بحر وبطحاء الخنيسي بالدائرة البلدية باب سويقة و وحديقة نهج الساحل بالدائرة البلدية بسيدي البشير و3 مناطق خضراء بالدائرة البلدية بالعمران (حديقة الزياتين والكواكب وسيدي عبد الرحمان) .واضافت ان عملية التهيئة تشمل ايضا تهيئة 3 حدائق بالدائرة البلدية بحي الزهور و حديقة "لوي براي" بالدائرة البلدية بحي الخضراء وتهيئة 3 حدائق بالدائرة البلدية بالكبارية الى جانب تهيئة مسلك صحي بغابة الوردية بدائرة الوردية .وابرزت رئيسة لجنة المناطق الخضراء ، ان عملية تهيئة هذه المناطق تشمل التنوير والتبليط وتركيز صلبها فضاءات ولعب لفائدة الاطفال مشيرة من جهة اخرى ان بلدية تونس بها ما يقارب 1100عن هكتار من المساحات الخضراء للتهيئة مبينة ان تهيئتها تتطلب موارد مادية وبشرية "كبيرة" .ولفتت هندة عباس في هذا السياق الى ان لجنة المناطق الخضراء بصدد اعداد كراس الشروط لتشريك القطاع الخاص في تهيئة هذه المناطق والتي سيقع عرضها على المجلس البلدي مؤكدة ان مدينة تونس تولي أهمية كبرى لتهيئة واحداث المناطق الخضراء نظرا لاهميتها في تكريس الحس البيئي وباعتبارها عنصرا أساسيا في تأمين محيط سليم وجميل.