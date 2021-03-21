الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 21 مارس 2021

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صفاقس: الشروع في استغلال تلقيح "فايزر" ضد فيروس "كورونا" لفائدة 462 شخصا تمت دعوتهم عبر الارساليات القصيرة

منوبة: الانطلاق في اعتماد تلاقيح "فايزر" وارتفاع نسق الإقبال على عملية التلقيح مقارنة بالأيام الفارطة (المديرة الجهوية للصحة)

صفاقس: تسجيل حالة وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 52 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الاخيرة

بنزرت/كورونا: 353 اطارا طبيا وشبه طبي تلقوا التلقيح خلال الاسبوع الاول من الحملة

شرعت، اليوم الأحد، المصالح الصحية بولاية صفاقس، في استغلال تلقيح "فايزر" الامريكي ضد فيروس "كورونا"،وذلك بعد وصول 1170 جرعة من هذا التلقيح فجر اليوم الى المصالح الجهوية المعنية، والتي من المنتظر ان تشمل في اليوم الاول من استغلالها 462 شخصا من أعوان الصحة والاطارات الطبية العاملين في الخطوط الامامية، سيما في مسالك "كوفيد-19"، من الذين تمت دعوتهم عبر الارساليات القصيرة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، الدكتور جوهر المكني.وأضاف المكني، في تصريح لـ(وات)، ان أعوان الصحة القائمين على عملية التلقيح، تلقوا تكوينا مكثفا في كيفية استغلال تلقيح "فايزر"، الذي يختلف في الجرعات المكونة له وطريقة حفظه واستعماله عن تلقيح "سبوتنيك"، مشيرا الى ان نسبة اقبال مهنيي الصحة بجهة صفاقس على تلقيح "سبوتنيك" منذ انطلاق الحملة، تجاوزت الـ40 بالمائة، وذلك من ضمن 3000 شخصا تمت دعوتهم لإجلااء التلقيح عبر الارساليات القصيرة.من جهته، بيّن مدير الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة، الدكتور محمد مخلوف، انه وعلى غرار تلقيح "سبوتنيك"، الذي تم الانتهاء من استغلاله منذ عشية امس السبت، فان تلقيح "فايزر" تقدر نسبة سلامته ونجاعته بحوالي 95 بالمائة، ويهم خاصة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 سنة.وأكد عدد من المستجوبين، من الذين تمت دعوتهم عبر الارساليات القصيرة للقيام بعملية التلقيح، وهم أغلبهم من الاطباء واعوان الصحة، قناعتهم بأهمية القيام بالتلقيح ضد فيروس "كورونا"، باعتباره الحل الوحيد لتجنب مخاطر هذا الفيروس، غير أنهم، أعربوا في المقابل، عن تذمرهم من سوء التنظيم الحاصل في المنظومة الاعلامية "ايفاكس" وطول الانتظار للخضوع لعملية التلقيح، داعين الى مزيد التنظيم من أجل ان يأخذ كل شخص دوره حسب أولوية التسجيل عبر هذه المنظومة.انطلقت، اليوم الاحد، بمركز التلقيح الجهوي بولاية منوبة، عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" باعتماد تلاقيح "فايزر"، والتي ستشمل أعوان الصحة من الخط الأول والثاني والثالث ممن يعملون بمسالك "كوفيد-19"، إضافة الى المسنين الذين تفوق أعمارهم الـ70 عاما، ممن قاموا بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية "ايفاكس".وبيّنت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، نبيلة قدور، في تصريح أفادت به (وات)، أن وزارة الصحة وفرت للجهة، وبصفة مبدئية 480 جرعة تلقيح، استعمل منها اليوم أكثر من 80 جرعة، بعد ارتفاع نسق الاقبال على التلقيح بالمركز الجهوي مقارنة بالايام الفارطة، والتي بلغ فيها عدد المنتفعين بالتلقيح 298 إطارا وعون صحة منذ انطلاق التلقيح قبل أسبوع.وأضافت قدور، ان عملية التلقيح متواصلة بالجهة بعد الاستعداد بشريا ولوجيستيا وتوفير كافة الموارد البشرية والمستلزمات الصحية، مشيرة الى ارتفاع النسق خاصة مع تلقي عدد هام من المعنيين بالتلقيح لارساليات قصيرة، ووصول دفعة من لقاح "فايزر".يُذكر أنّ عدد المصابين بولاية منوبة بفيروس "كورونا"، بلغ الى اليوم 8398 إصابة مؤكدة وذلك منذ بداية الجائحة، منها 7783 حالة شفاء، و319 حالة وفاة، فيما لاتزال 296 حالة نشيطة. وسجّلت الجهة، اليوم الاحد، 16 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 53 شخصا دون تسجيل وفيات.سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حالة وفاة واحدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و54 إصابة جديدة، مقابل رصد 52 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الى 667 حالة، والاصابات الى 23596 إصابة، منها 22226 حالة تعافي، وذلك منذ ظهور الجائحة الوبائية.وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ التحييني للوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الاحد، عن الادارة الجهوية للصحة، بان الاصابات الجديدة بالفيروس تم اكتشافها من ضمن 226 تحليلا مخبريا اجري، أمس السبت، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وبعدد من المخابر الخاصة.ويقيم حاليا، حسب ذات المعطيات، 23 مريضا بأقسام العناية المركزة، و72 مريضا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، في حين يقيم 19 آخرون بالمصحات الخاصة.بلغ عدد الاطارات الطبية وشبه الطبية الذين تلقو التطعيم ضد فيروس "كوفيد19"، إلى حد يوم امس السبت، بالمركز الجهوي للتلقيح بدار سيدي سالم للشباب ببنزرت الشمالية، 353 شخصا، وفق ما أكدته عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالمندوبية الجهوية للصحة، الدكتورة سلمى المشيرقيوأفادت الدكتورة المشيرقي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه تم تأجيل عملية تطعيم 185 شخصا لاسباب صحية تتعلق بإصابتهم حديثا بالفيروس، وضرورة انتظارهم 6 أشهر وفق ما تقتضيه البروتوكولات الصحية الجاري بها العمل .وقالت إن وتيرة إقبال الاطارات الطبية وشبه الطبية بالجهة الطبية ببنزرت شهدت، نهاية الاسبوع، نسقا مرتفعا، إذ أقبل على عملية التلقيح ما لا يقل عن 122 شخصا، متوجهة بدعوة إلى بقية زملائها للاقبال على التطعيم ضد الجائحة الفيروسية، خاصة في ظل توفر كل ضمانات النجاح للحملة سواء من الناحية الصحية او البشرية واللوجستية.كما دعت الدكتورة المشيرقي عموم المواطنين للاقبال على التسجيل على منصة "evax.tn" من اجل الحصول على التلقيح، وبالتالي الحد من مزيد انتشار الفيروس، مع مواصلة العمل بالاجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.