صفاقس : وفد عن الاتحاد الاوروبي في زيارة الى قرقنة لمتابعة إنجاز مشاريع نموذجية مدرجة ضمن برنامج الجوار الاوروبي للتنمية الفلاحية والريفية

وات -

تحوّل سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ، ماركوس كورنارو، اليوم الجمعة، على رأس وفد إلى جزيرة قرقنة في ولاية صفاقس في إطار زيارة تتواصل يومين، وذلك لمتابعة إنجاز المشاريع النموذجية المموّلة من قبل الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج مبادرة الجوار الأوروبي للتنمية الفلاحية والريفية "ديفلوك" بعدد من مناطق الجزيرة والذي يشرف عليه المعهد المتوسطي للدراسات الفلاحية ب"موبوليي" الفرنسية بالشراكة مع وزارة الفلاحة والمندوبية العامة للتنمية الجهوية وبلدية قرقنة وعدة شركاء محلّيين ومن فرنسا.وأفاد المنسّق العام الوطني لبرنامج مبادرة الجوار الاوروبي للتنمية الفلاحية والريفية "ديفلوك" ، كمال اللافي، في تصريح لصحفية (وات) أن هذه المشاريع النموذجية التنموية الممولة من قبل برنامج الاتحاد الاوروبي التي تم الانطلاق فيها منذ 2018 بعدد من مناطق جزيرة قرقنة وهي : أولاد قاسم والقراطن وسيدي فرج والرملة وأولاد بوعلي والكلابين وأولاد عز الدين، تهدف أساسا الى تعزيز الدورة الاقتصادية المحلية عن طريق مبادرات اقتصادية لفائدة الباعثين الشبان بجزيرة قرقنة .وأوضح أن هذه المشاريع الاقتصادية النموذجية البالغ عددها 31 مشروعا، 13 مشروعا تم تركيزها وهي بصدد النشاط و9 مشاريع في طور الانجاز و9 آخرى بصدد المرافقة الادارية والفنية، قد تم تمويلها بطريقة تشاركية تعكس انتظارات الشركاء المحليين من سلطة محلية والمواطنين وهياكل المجتمع المدني والجمعيات والنقابات وذلك عبر رسم مخطط تنموي تشاركي لتحديد القطاعات ذات الاولوية في جزيرة قرقنة وهي : الصيد البحري التقليدي والفلاحة المستدامة والصناعات التقليدية والسياحة البديلة وحماية البيئة، مشيرا الى ان هذه المشاريع النموذجية التنموية التي تم تركيزها عبر دورات من المنتظر ان تنتهي في نهاية شهر جويلية القادم كما سيتم خلال الاسبوع القادم تنظيم دورة أخيرة حول تركيز حوالي 10 مشاريع اقتصادية نموذجية اخرى في قرقنة.من جهته، اعرب سفير الاتحاد الاوروبي، ماركوس كورنارو، عن ارتياحه لما حظيت به هذه المشاريع الاقتصادية النموذجية التي تم تركيزها بجزيرة قرقنة من ترحاب وتفاعل من قبل السلط المحلية ومكونات المجتمع المدني وشباب المنطقة، لافتا الى ان "المخزون الثقافي والحياتي التي تزخر به جزيرة قرقنة على غرار طريقة الصيد التقليدي الذي يعرف ب"الشرفية" والصناعات التقليدية، يجب الاشتغال عليه وتثمينه من اجل تحقيق التنمية المستدامة بجزيرة قرقنة لتظل قبلة سياحية عالمية".ومن المبرمج أن يجري سفير الاتحاد الأوروبي خلال اليوم الأول من زيارته الى جزيرة قرقنة لقاء مع رئيس بلدية المكان كما سيؤدي صحبة الوفد المرافق له زيارات إلى ميناء القراطن ومتحف العباسية وبرج الحصار وإحدى ضيعات النخيل والشرفية عبر رحلة بحرية اما اليوم الثاني من الزيارة فسوف يخصص الى زيارة المشاريع النموذجية التي شملها تدخل برنامج مبادرة الجوار الاوروبي للتنمية الفلاحية والريفية وذلك بمناطق : أولاد قاسم والقراطن وسيدي فرج والرملة وأولاد بوعلي والكلابين وأولاد عز الدين.يذكر ان برنامج مبادرة الجوار الاوروبي للتنمية الفلاحية والريفية المموّل من قبل الاتحاد الاوروبي تحت اشراف وزارة الفلاحة الذي انطلق منذ سنة 2018 يشمل 5 مناطق نموذجية داخل الجمهورية وهي : جزيرة قرقنة وبرقو ومدنين وقبلي وعين دراهم.