مرصد سلامة المرور .. نهاية الاسبوع الماضي 7 قتلى و17 جريحا نتيجة حوادث المرور

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سجل المرصد الوطني لسلامة المرور خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي وتحديدا يوم السبت 13 مارس الجاري،7 قتلى و17 جريحا نتيحة حوادث المرورواعتبر المرصد في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء ان هذه الحصيلة تعد "مفزعة" مؤكدا ان السبب الرئيسي لهذه الحوادث التي تم تسجيلها بعدد من ولايات الجمهورية هي الافراط في السرعةودعا المرصد في هذا السياق جميع السلط الجهوية منها بالخصوص رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية إلى القيام بما يتعين لمراجعة خطط العمل الميدانية لوقف إستهتار بعض مستعملي الطريق بالأرواح و الممتكات بكل صرامة والعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمهاكما حث المرصد في بلاغه كل النسيج الجمعياتي و المؤسساتي في مختلف الجهات إلى الإنخراط بأكثر فاعلية في مجهودات التوعية و التحسيس للرفع من وعي كل شرائح مستعملي الطريق و حثهم على الإستعمال الآمن للفضاء المروريواشار المرصد الى الدعم الكبير الذي يعول عليه من قبل مختلف وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المكتوبة بكل الولايات وذلك بهدف ايلاء موضوع السلامة المرورية الأهمية القصوىوفسر المرصد في هذا الصدد ان ايلاء الاهمية لهذا الموضوع تكون من خلال توجيه البرامج الاعلامية نحو توعية كل شرائح مستعملي الطريق و توجيههم نحو الإحترام الكامل لمقتضيات قانون الطرقات خصوصا فيما يتعلق بعدم الافراط في السرعة الى جانب تسليط الضوء على دور اللجان الجهوية للسلامة المرورية ومتابعة ما تقوم به من اجراءات وانشطة على المستوى الجهوي