الرابطة 1 - الجولة 18 - النتائج والهدافون

وات - في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الأحد 14 مارس 2021
في بنزرت
النادي الرياضي البنزرتي 0
الاتحاد الرياضي المنستيري 2 الياس الجلاصي (58) وزياد العلوي (87)
في باجة
الأولمبي الباجي 0
اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (24 ض ج)
في القيروان
شبيبة القيروان 0
مستقبل الرجيش 1 مالك بولعابي (25 ض ج)
في المتلوي
نجم المتلوي 2 سيدريك ابوغو (10 و86)
مستقبل سليمان 1 باسكال اونييكاشي دوروغبور (71)
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي
اتحاد بن نقردان
السبت 13 مارس 2021
في باردو
الملعب التونسي 1 فخرالدين الجزيري (51)
النادي الصفاقسي 0
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51)
الترجي الرياضي 0
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9
2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12
3-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9
- اتحاد بن قردان 28 17 7 7 3 16 9
-مستقبل الرجيش 28 18 7 7 4 17 11
6- الملعب التونسي 23 18 5 8 5 19 16
- مستقبل سليمان 23 18 6 5 7 22 26
8- الاتحاد المنستيري 22 15 6 4 5 19 13
- اتحاد تطاوين 22 17 5 7 5 13 16
10- الاولمبي الباجي 21 17 5 6 6 15 17
- نجم المتلوي 21 18 5 6 7 12 17
12- النادي البنزرتي 14 17 3 5 9 10 19
- النادي الافريقي 14 17 2 8 7 16 25
14- شبيبة القيروان 3 18 0 3 15 9 39
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
الأحد 14 مارس 2021
في بنزرت
النادي الرياضي البنزرتي 0
الاتحاد الرياضي المنستيري 2 الياس الجلاصي (58) وزياد العلوي (87)
في باجة
الأولمبي الباجي 0
اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (24 ض ج)
في القيروان
شبيبة القيروان 0
مستقبل الرجيش 1 مالك بولعابي (25 ض ج)
في المتلوي
نجم المتلوي 2 سيدريك ابوغو (10 و86)
مستقبل سليمان 1 باسكال اونييكاشي دوروغبور (71)
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي
اتحاد بن نقردان
السبت 13 مارس 2021
في باردو
الملعب التونسي 1 فخرالدين الجزيري (51)
النادي الصفاقسي 0
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51)
الترجي الرياضي 0
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9
2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12
3-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9
- اتحاد بن قردان 28 17 7 7 3 16 9
-مستقبل الرجيش 28 18 7 7 4 17 11
6- الملعب التونسي 23 18 5 8 5 19 16
- مستقبل سليمان 23 18 6 5 7 22 26
8- الاتحاد المنستيري 22 15 6 4 5 19 13
- اتحاد تطاوين 22 17 5 7 5 13 16
10- الاولمبي الباجي 21 17 5 6 6 15 17
- نجم المتلوي 21 18 5 6 7 12 17
12- النادي البنزرتي 14 17 3 5 9 10 19
- النادي الافريقي 14 17 2 8 7 16 25
14- شبيبة القيروان 3 18 0 3 15 9 39
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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