الرابطة 1 - الجولة 18 - النتائج والهدافون

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في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:في بنزرتالنادي الرياضي البنزرتي 0الاتحاد الرياضي المنستيري 2 الياس الجلاصي (58) وزياد العلوي (87)في باجةالأولمبي الباجي 0اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (24 ض ج)في القيروانشبيبة القيروان 0مستقبل الرجيش 1 مالك بولعابي (25 ض ج)في المتلوينجم المتلوي 2 سيدريك ابوغو (10 و86)مستقبل سليمان 1 باسكال اونييكاشي دوروغبور (71)في رادس - س 16 و15النادي الافريقياتحاد بن نقردانفي باردوالملعب التونسي 1 فخرالدين الجزيري (51)النادي الصفاقسي 0في حمام سوسةالنجم الساحلي 2 ايمن الصفاقسي (4) ومرتضى بن وناس (51)الترجي الرياضي 01- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 92- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 123-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9- اتحاد بن قردان 28 17 7 7 3 16 9-مستقبل الرجيش 28 18 7 7 4 17 116- الملعب التونسي 23 18 5 8 5 19 16- مستقبل سليمان 23 18 6 5 7 22 268- الاتحاد المنستيري 22 15 6 4 5 19 13- اتحاد تطاوين 22 17 5 7 5 13 1610- الاولمبي الباجي 21 17 5 6 6 15 17- نجم المتلوي 21 18 5 6 7 12 1712- النادي البنزرتي 14 17 3 5 9 10 19- النادي الافريقي 14 17 2 8 7 16 2514- شبيبة القيروان 3 18 0 3 15 9 39