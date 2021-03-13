الميزان التجاري الغذائي لتونس يسجل عجزا بقيمة 6ر180 مليون دينار مع موفي فيفري 2021

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سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس ، خلال فيفري 2021، عجزا بقيمة 6ر180 مليون دينار مقابل فائض ب4ر24 مليون دينار خلال فيفري 2020 بفعل ازدياد واردات الحبوب وتراجع صادرات زيتون الزيتون وفق المرصد الوطني للفلاحة.واضاف المرصد في بلاغ صحفي حول الميزان التجاري الغذائي لشهر فيفري 2021، ان نسبة التغطية بلغت 3ر83 بالمائة مع موفي فيفري 2021 مقابل 2ر102 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020وتراجعت صادرات تونس من المواد الغذائية على مستوى القيمة ، خلال فيفري 2021، بنسبة 1ر8 بالمائة في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2ر13 بالمائة .وارجع المرصد العجز المسجل الى ارتفاع واردات الحبوب بنسبة 1ر13 بالمائة من جهة وتراجع صادرات زيت الزيتون بنسبة 5ر7 بالمائة والتمور بنسبة 4 بالنائة رغم ارتفاع صادرات القوارص بنسبة 4ر35 بالمائة و الطماطم بنسبة 4ر22 بالمائة والاسماك بنسبة 4ر7 بالمائة.وصدرت تونس مع موفي فيفري 2021 ، زهاء 45 الف طن من زيت الزيتون بقيمة 344 مليون دينار و5ر34 الف طن من التمور بقيمة 206 مليون دينار و قرابة 4 الاف طن من منتوجات البحر بقيمة قاربت 97 مليون دينار و 5800 طن من الطماطم بقيمة 40 مليون دينار الى جانب 9 الاف طن من القوارص بقيمة 13 مليون دينار.وسجلت اسعار تصدير زيت الزيتون ، مع موفي فيفري 2021 ، ارتفاعا بنسبة 6ر31 بالمائة و كذلك الطماطم بنسبة 1ر31 بالمائة ومنتوجات البحر بنسبة 9ر1 بالمائة مقارنة في حين تراجعت اسعار تصدير التمور بنسبة 7ر15 بالمائة والقوارص بنسبة 4ر1 بالمائة.ووردت تونس مع موفي فيفري 2021، زهاء 212 الف طن من القمح الصلب بقيمة ناهزت 213 مليون دينار و 9ر247 الف طن من القمح اللين بقيمة 9ر186 مليون دينار و 5ر142 الف طن من الشعير بقيمة 8ر92 مليون دينار و 4ر136 الف طن من الذرة بقيمة قاربت 91 مليون دينار.وشملت قائمة الموردة الى حدود موفي فيفري 2021، زهاء 100 طن من اللحوم بقيمة 4ر0 مليون دينار و 2700 طن من الحليب ومشتقاته بقيمة 6ر19 مليون دينار و8ر33 الف طن من الزيوت النباتية بقيمة 4ر70 مليون دينار و 6ر45 الف من السكر بقيمة 1ر38 مليون دينار.وسجلت اسعار توريد الحبوب ارتفاعا بنسبة 3ر12 بالمائة بالنسبة الى القمح الصلب و 9ر13 بالمائة بالنسبة الى القمح اللين و 8ر9 بالمائة بالنسبة الى الشعير و 29 بالنسبة بالنسبة الى الذرة وفق المرصد .وارتفعت اسعار توريد الحليب ومشتقاته بنسبة 63 بالمائة والزيتوت الغذائية بنسبة 4 بالمائة في حين تراجعت اسعار توريد اللحوم بنسبة 59 بالمائة والسكر بنسبة 9ر11 بالمائة.وتقلص عجز الميزان التجاري لتونس ، مع موفي فيفري 2021، بنسبة 3ر18 بالمائة لبيلغ 3ر1894 مليون دينار مقابل 2319 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2020وتمثل الصادرات الغذائية 1ر13 بالمائة من اجمالي صادرات تونس في حين تشكل الواردات الغذائية بدورها زهاء 4ر12 بالمائة من اجمالي الواردات.