بنزرت: فتح العروض الخاصة بمشروعي التهيئة العامة لملعب 15 أكتوبر بنزرت وتعشيب الأرضية الرئيسية لملعب عزيز جاء بالله بمنزل بورقيبة.

وات -

افاد المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت زهير العزعوزي انه تم اليوم فتح العروض الخاصة بمشروع التهيئة العامة للمحيطين الداخلي والخارجي لملعب 15 أكتوبر بنزرت من قبل لجنة فتح العروض بالولاية.واضاف المصدر ذاته لمراسل "وات" ان مقاولا واحدا تقدم للمشاركة في طلب العروض وانجاز المطلوب من اعمال تهيئة للملعب والتي ستشمل حجرات الملابس والمنصة الشرفية ومنصة الإعلاميين ومحيط الملعب وغيرها من الاشغال التي يشرف عليها المجلس لجهوي للولاية ، مبينا انه سيقع اعداد تقرير تقييم العروض في أسرع الاجال ليتم عرضه قريبا على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بمقر الولاية للمصادقة .واشار المدير الجهوي للتجهيز ان اشغال تعشيب الأرضية الرئيسية للملعب بالعشب الاصطناعي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي " فيفا" تسير بنسق عال ووفق الروزنامة المعلنة مع حرص كبير على تامين افضل نوعية وجودة للاشغال المنجزة ، حيث تم رفع وإزالة الطبقات القديمة من الرمال وسيتم انطلاقا من الأسبوع المقبل جلب المواد المقطعية وفرشها ، كما ان العشب الاصطناعي تم تحميله من بلد المنشأ وهو الان في لمياه الدولية في انتظار وصوله للجهة.ومن جهة أخرى اكد المدير الجهوي للتجهيز انه تم اليوم بمقر الولاية فتح العروض الخاصة بمشروع تعشيب الملعب البلدي بمنزل بورقيبة بالعشب الاصطناعي الذي تشرف عليه المجلس الجهوي للولاية ، مبينا ان 4 شركات مختصة في التعشيب الاصطناعي تقدمت للمشاركة في طلب العروض ، وانه سيقع التقييم المالي و الفني من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان و البنية التحتية ببنزرت قبل عرضه قريبا على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية .ومن جهته اكد رئيس بلدية منزل بورقيبة صلاح الدين الدريدي انه بالتوازي مع اشغال تعشيب اضية ملعب عزيز جاء بالله بالعشب الاصطناعي ينتظر خلال نهاية افريل المقبل انطلاق اشغال مشروع صيانة وترميم وتهيئة المدارج المغطاة للملعب باعتمادات تناهز الـ320 الف دينار مع تعهد البلدية أيضا في اطار تامين صلوحية الملعب وتاهيله بالكامل انجاز اشغال تهيئة للمحيطين الداخلي والخارجي كالمدارج المكشوفة ومنصة للصحفيين وتهيئة السور وغيرها من الاشغال التي ستحيي ملعب عزيز جاء بالله واخراجه في صورة جميلة .