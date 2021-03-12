" نصر توكابر" يتوج من جديد  بالميدالية الذهبية لاحسن زيت زيتون فى العالم في المسابقة العالمية بدبي

وات -

توّج زيت الزيتون "نصر توكابر" المنتج في معتمدية مجاز الباب من ولاية باجة أوّل أمس الاربعاء من جديد بالميدالية الذهبية لاحسن زيت زيتون فى العالم لسنة 2021 فى المسابقة العالمية التي أقيمت في دبي .وذكر محمد بن اسماعيل صاحب ضيعة بن اسماعيل المنتجة لهذا الزيت في تصريح لصحفية ( وات) أن هذه الميدالية الذهبية تؤكد مكانة زيت الزيتون "نصر توكابر" كاحسن زيت زيتون بيولوجي وتثبت من جديد مدى جودته وخصوصيته كما تتوّج العناية الكبيرة والجهود التى يبذلها كل افراد عائلة بن اسماعيل المستثمرين فى هذه الضيعة العائلية فى العناية بالزيتونة وبكل حلقات الانتاج، حسب قولهويعتبر هذا التتويج الثاني فى سنة 2021 لزيت زيتون" نصر توكابر" حيث كان قد تحصل فى فيفري المنقضي على الميدالية الذهبية للدورة الرابعة لمسابقة احسن زيت زيتون بكر ممتاز الثمري الحاد في تونس والتى نظمها الديوان الوطنى للزيت برعاية المجلس الدولي للزيوت يومي 9 ,10 فيفري الماضي بتونس.وكان قد تحصل على عشرات الجوائز والشهائد والميداليات العالمية ومنها جائزة أحسن زيت زيتون بيولوجي فى ايطاليا سنة 2020 تحت اشراف وزارة الفلاحة الايطالية وتحصّل على أربع ميداليات اخري من نفس البلد وشهادات فى مسابقات انتظمت في لوس انجلس واليابان ولندن واسبانيا وغيرها.وينتج هذا الزيت في مرتفعات توكابر بضيعة بن اسماعيل على بعد حوالي 12 كلم من مدينة مجاز الباب من ولاية باجة وكان ماهر بن اسماعيل أحد أبناء بن اسماعيل المستثمرين فى الضيعة قد أكد لــ(وات) فى حوار نشر في فيفري ان سر جودة انتاج ضيعة بن اسماعيل هو السيطرة على حلقات الانتاج البيولوجي.وقد اصبح هذا الزيت بداية من سنة 2019 يصدّر إلى عدد من البلدان ومنها كندا وسويسرا والمملكة العربية السعودية والكويت واليابان.