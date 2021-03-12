عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يتقلص الى 328 مليون دينار في جانفي 2021

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تقلص عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، خلال شهر جانفي 2021، باحتساب الاتاوة على انبوب الغاز الجزائري، الى 328 مليون دينار مقابل 648 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة اي بتراجع بنسبة 49 بالمائة، وفق المرصد الوطني للطاقةوارجع المرصد في تقريره الشهري لوضع الطاقة - جانفي 2021، هذا التراجع الى ارتفاع صادرات البلاد من الطاقة ، من حيث القيمة ، بنسبة 75 مع تقلص قيمة الواردت بنسبة 28 بالمائةواعتبر المرصد ان المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتاثر بقوة تجاه بفعل عدة عوامل من بينها الكميات المتبادلة و سعر صرف الدينار مقابل الدولار واسعار خام برنت الذي يعد علامة جودة تحدد اسعار الخام دولياوكشف المرصد ان سعر الصرف تحسن الى جانب تراجع سعر خام برنت بنحو 7ر8 دولار امريكي للبرميل ما بين جانفي 2020 و 2021 رغم ارتفاعه بنحو 5 دولار مقارنة بشهر ديسمبر 2020 و جانفي 2021وسجل سعر صرف الدينار التونسي ، خلال جانفي 2021 ، تحسنا مقابل الدولار الامريكي الذي يعد العملة الرئيسية لتداول المواد الطاقية مقارنة بنفس الفترة من 2020 بنسبة قاربت 4 بالمائةوعزز من تقلص عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس تراجع متوسط سعر الغاز الجزائري بنسبة 45 بالمائة بالدينار التونسي و 42 بالمائة بالدولار الامريكي ما بين جانفي 2020 و 2021وتراجعت قيمة واردت تونس من المنتوجات البترولية بنسبة 11 بالمائة علما وان الشركة التونسية لصناعات التكرير قامت بتكرير 135 الف طن مكافئ نفط ، وهي كميات اجنبية بالكامل، خلال جانفي 2021 مقابل 116 الف طن مكافي نفط خلال جانفي 2020 من بينها 58 بالمائة من الخام الاجنبيوتراجعت شراءات تونس، من الغاز الجزائري ، خلال جانفي 2021، بنسبة 34 بالمائة بفعل ارتفاع الانتاج الوطني من الغاز المحلي والاتاوة على نقل الغاز الجزائريوتاتي هذه النتائج الايجابية في ظل تراجع صادرات المنتوجات البيترولية لتونس ، خلال جانفي2021 ، على المستوى الكمي بنحو 30 بالمائة وفق المرصد.