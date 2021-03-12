بنزرت : حجز 492 لترا من الزيت النباتي المدعّم والنيابة العمومية تاذن بالاحتفاظ بصاحبها.

وات -

تمكّنت مساء أمس الاجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت من ححز 492 لترا من الزيت النباتي المدعّم مخزّنة بمنزل أحد الأشخاص في معتمدية منطقة منزل بورقيبة، من أجل بيعها بأسعار مرتفعة للاستعمالات الحرفية والصناعية وخاصة للمطاعم ولوحدات صناعة الحلويات ، وفق ما ذكره اليوم لــ(وات) بالجهة المدير الجهوي للتجارة ياسر بن خليفة .وأوضح المدير الجهوي أن فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت تولّت بمعيّة الوحدات الأمنية بمداهمة منزل المعني بالامر بعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية وحجز تلك الكميات الكبيرة من الزيت النباتي المدعّم بالتوازي مع تحرير محاضر بحث تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم والاحتكار والمضاربة بمادة مدعّمة وممارسة نشاط غير مصرّح به ومحضر حجز فعلي لكمية الزيت التي سيتمّ إعادة ضخّها في المسالك القانونية وتأمين ثمنها في الخزينة العامة.وقرّرت النيابة العمومية أذنت بإيقاف صاحب تلك الكمية من الزيت المدعّم المخزّن بمنزله، وفق تاكيد ذات المصدر .