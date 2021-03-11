70 منظمة وجمعية حقوقية تدعو رئيس الدولة إلى إصدار عفو خاص عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية (رسالة مفتوحة)

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دعت 70 منظمة وجمعية حقوقية، اليوم الخميس، رئيس الدولة، إلى إصدار عفو خاص يشمل الشباب الذين قالت هذه الجمعيات إنهم "اعتقلوا ظلما، بناء على تهم كيدية على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ جانفي 2021، إثر ممارستهم لحقهم في التظاهر والتعبير".وطالبت هذه الجمعيات من الرئيس قيس سعيّد، في رسالة مفتوحة، باصدار هذا العفو الخاص، بمناسبة عيد الاستقلال (20 مارس)، وذلك "ممارسة منه لصلاحياته القانونية ولأنه حامي الدستور وحافظ الحقوق والحريات"، معتبرة أن الشباب المعتقلين هم "ضحية نظام لا يعرف إلا القمع والعنف، إجابة على كل صوت علا منددا بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية الفاشلة"، وفق نص الرسالة.وعبّرت مكونات المجتمع المدني الممضية على الرسالة، عن الأمل في أن "يصطف رئيس الجمهورية مع قضايا الشباب وتطلعاته، خصوصا وأن قضايا الشباب ومشاغله كانت محورا أساسيا في حملته الانتخابية"، ملاحظة أن الشباب المعتقلين، يقبعون اليوم في السجون "لأنهم ثاروا على الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة".كما أشارت إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في جانفي 2021 "جوبهت باعتداءات بوليسية وإعتقالات تعسفية"، أسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 شخص، من بينهم العديد من الأطفال، مضيفة أنه تم أيضا "استهداف الناشطين في مجال حقوق الإنسان".يُذكر أن الرسالة المفتوحة حملت بالخصوص إمضاءات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز دعم ومحامون بلا حدود وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.