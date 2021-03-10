قبة الحي الرياضي بالمنزه تحتضن السبت القادم أول عملية تلقيح ضد كوفيد 19 لأعوان الصحة بالعاصمة

وات -

تنطلق يوم السبت 13 مارس الجاري أول عملية تلقيح ضد فيروس كورونا لاعوان الصحة العاملين في مراكز كوفيد 19والطواقم الصحية القائمة على أعمال تقصي المرض ضد كورونا والفرق المكلفة بإجراء عمليات التلقيح.وستجرى أول عملية تلقيح لأعوان الصحة بولاية تونس، بمركز التلقيح بقبة الحي الرياضي بالمنزه بالعاصمة، على ان تتواصل بمراكز التلقيح الأخرى بالجهة والبالغ عددها 3 مراكز تلقيح ضد كوفيد 19وكانت السلط الصحية بولاية تونس قد حددت 4 مراكز تلقيح ضد كوفيد 19، وفق كراس الشروط المعتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة، والذي ينص بالخصوص، على وجوب ان تتجاوز مساحة الفضاء 100 متر مربع، مع توفر التهوئة والقرب من التجمعات السكنية، وتوفر وسائل النقل.وتتوزع المراكز الاربعة للتلقيح ضد كورونا على فضاء قبة المنزه (معتمديات تونس المدينة والمنزه)، ومركز المرسى بالضاحية الشمالية (حلق الوادي والكرم وقرطاج والمرسى)، ومركز سيدي حسين لمعتمديات الزهور والزهروني والملاسين وسيدي حسين، وأيضا مركز الوردية (دار الثقافة) لمعتمديات المروج والكبارية والوردية.وحث المدير الجهوي للصحة بتونس، طارق بالناصر، في تصريح ل(وات) الاربعاء، المواطنين على الانخراط في منظومة التسجيل عن بعد الخاصة بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا، مذكرا بان التلقيح لن يشمل الا الأشخاص المسجلين بهذه المنظومة.ولاحظ، في ذات السياق، أن الوضع الوبائي بولاية تونس يعتبر في الآونة الأخيرة مستقرا على مستوى عدد الوفايات والاصابات، مشيرا في المقابل إلى الاشتباه في اصابة رجل يبلغ من العمر 62 سنة بالسلالة البريطانية المتحورة، في انتظار الانتهاء من عملية التقطيع الجيني لتأكيد الاصابة من عدمها.يذكر أن وزير الصحة، فوزي مهدي، كان قد أعلن أمس الثلاثاء أن أولى عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في تونس تنطلق يوم السبت 13 مارس الجاري، مضيفا ان المنتفعين بكمية اللقاح الروسي المتكونة من 30 ألف جرعة، هو 15 ألف منتفع من العاملين في الخط الأول للصحة في منظومة كوفيد 19 وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة على أن تقع عملية تذكير لهم بعد 3 أسابيع.