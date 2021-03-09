جامعة المنار تنظم أيام 11 و12 و13 مارس الجاري "المعسكر التدريبي الأول في مجال الابتكار وبعث المؤسسات" بمشاركة 80 متسابقا من طلبتها وخريجيها

تنظم جامعة المنار أيام 11 و12 و13 مارس الجاري بمدينة العلوم بتونس، "المعسكر التدريبي الأول في مجال الابتكار وبعث المؤسسات"، بمشاركة 80 متسابقا من طلبتها وخريجيها منذ السنة الجامعية 2017-2018وسيتولى فريق من الخبراء والمكونين تأمين التكوين اللازم للمشاركين في "المعسكر التدريبي" قصد مساعدتهم على بلورة أفكار مشاريعهم، وتحضيرهم للمشاركة في مسابقة "UTM Innov" الموجهة لباحثي جامعة المنار وخريجيها ممن لديهم أفكار مشاريع رائدة أو مهارات في مجال بعث وإدارة المشاريع المجددة، وفق ما أفادت به، منسقة المسابقة، منى مراكشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء.ويشمل برنامج الدورة الأولى من "المعسكر التدريبي" (BootCamp) تنظيم دورات تكوين متخصصة وحصص احاطة ومتابعة في مجال الابتكار وبعث المؤسسات لفائدة المشاركين فيه الذين وقع اختيارهم من ضمن أكثر من 180 مترشحا من باحثين ومتخرجين جدد تقدموا في شهر فيفري 2021 للمسابقة.وأضافت منسقة المسابقة أنه تم توزيع المشاركين على 16 فريقا، على ان يهتم كل فريق بتقديم مشروعه في عدة اختصاصات تشمل بالخصوص مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيات الحديثة والصحة والاغذية الزراعية وغيرها.وستقام نهائيات المسابقة "UTM-Innov" يوم 12 جوان 2021 للاعلان عن أفضل ثلاث مشاريع فائزة ستحظى بجوائز مالية تتراوح قيمتها بين 25 ألف دينار و50 ألف دينار، حسب منسقة المشروع، مشيرة إلى امكانية احتضان المشاريع الفائزة من طرف مؤسسات حاضنة.وأبرزت أن الهدف من هذه المسابقة التي أطلقتها جامعة المنار هو تحقيق الربط والتكامل بين مؤسساتها الجامعية الـ15، الى جانب مساعدة المبادرين الشبان على الابتكار وبعث مشاريعهم الخاصة وخلق مشاريع يكون لها التأثير الايجابي على النسيج الاقتصادي والاجتماعي وصقل مهارات الطلبة والمتخرجين الجدد عبر تنظيم الدورات التكوينية.وأشارت الى أن المسابقة "UTM-Innov " تندرج ضمن مشروع دعم الجودة الخاص بجامعة المنار "GAGE" والذي انطلق منذ مارس 2020 ويمتد على سنتين ويتمحور حول حوكمة الجامعة والتكوين والبحث والتجديد.يشار إلى أنه من المبرمج تنظيم دورات تكوين اضافية ومتخصصة بناء على حاجيات المتسابقين في شهري أفريل وماي 2021.